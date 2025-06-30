SinyallerBölümler
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips27

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 84 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
113 (69.75%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (30.25%)
En iyi işlem:
13.67 USD
En kötü işlem:
-13.46 USD
Brüt kâr:
155.57 USD (339 759 pips)
Brüt zarar:
-149.10 USD (166 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (31.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.45 USD (17)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
15.79%
Maks. mevduat yükü:
18.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
75 (46.30%)
Satış işlemleri:
87 (53.70%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
1.38 USD
Ortalama zarar:
-3.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-29.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.19 USD (5)
Aylık büyüme:
4.32%
Yıllık tahmin:
52.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.72 USD
Maksimum:
39.26 USD (3.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.25% (39.22 USD)
Varlığa göre:
15.32% (14.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 49
BTCUSD 28
USDJPY 16
GBPUSD 15
EURAUD 13
EURUSD 11
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -9
BTCUSD 20
USDJPY -18
GBPUSD 6
EURAUD 1
EURUSD 7
GBPJPY -2
GBPAUD -2
USDCHF 6
EURJPY 1
NZDUSD -3
NZDJPY -1
AUDUSD 1
XAGUSD 2
CHFJPY 0
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 115
BTCUSD 173K
USDJPY -1.2K
GBPUSD 543
EURAUD 2
EURUSD 708
GBPJPY -122
GBPAUD -257
USDCHF 484
EURJPY 244
NZDUSD -329
NZDJPY -149
AUDUSD 158
XAGUSD 265
CHFJPY 1
EURNZD -473
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.67 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +31.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.22 × 18
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 13
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.24 × 14297
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 371
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.03 × 611
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
84 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 05:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.