Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips27

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 84 USD al mese
crescita dal 2025 9%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
113 (69.75%)
Loss Trade:
49 (30.25%)
Best Trade:
13.67 USD
Worst Trade:
-13.46 USD
Profitto lordo:
155.57 USD (339 759 pips)
Perdita lorda:
-149.10 USD (166 639 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (31.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.45 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
15.79%
Massimo carico di deposito:
18.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
75 (46.30%)
Short Trade:
87 (53.70%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.38 USD
Perdita media:
-3.04 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-29.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.19 USD (5)
Crescita mensile:
4.32%
Previsione annuale:
52.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.72 USD
Massimale:
39.26 USD (3.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.25% (39.22 USD)
Per equità:
15.32% (14.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 49
BTCUSD 28
USDJPY 16
GBPUSD 15
EURAUD 13
EURUSD 11
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -9
BTCUSD 20
USDJPY -18
GBPUSD 6
EURAUD 1
EURUSD 7
GBPJPY -2
GBPAUD -2
USDCHF 6
EURJPY 1
NZDUSD -3
NZDJPY -1
AUDUSD 1
XAGUSD 2
CHFJPY 0
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 115
BTCUSD 173K
USDJPY -1.2K
GBPUSD 543
EURAUD 2
EURUSD 708
GBPJPY -122
GBPAUD -257
USDCHF 484
EURJPY 244
NZDUSD -329
NZDJPY -149
AUDUSD 158
XAGUSD 265
CHFJPY 1
EURNZD -473
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.67 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.45 USD
Massima perdita consecutiva: -29.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.22 × 18
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 13
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.24 × 14297
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 371
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.03 × 611
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
84 più
2025.09.17 05:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
