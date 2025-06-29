SinyallerBölümler
Jeremy Lloyd Dancer

Swimming in Pips

Jeremy Lloyd Dancer
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
89 (52.04%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (47.95%)
En iyi işlem:
331.38 USD
En kötü işlem:
-213.00 USD
Brüt kâr:
4 326.74 USD (31 731 pips)
Brüt zarar:
-3 956.14 USD (35 952 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (460.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
664.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
22.64%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
81 (47.37%)
Satış işlemleri:
90 (52.63%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
2.17 USD
Ortalama kâr:
48.62 USD
Ortalama zarar:
-48.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-598.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-650.37 USD (8)
Aylık büyüme:
0.91%
Yıllık tahmin:
11.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 059.88 USD
Maksimum:
1 345.55 USD (7.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.67% (1 345.55 USD)
Varlığa göre:
2.52% (579.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 59
GOLD.i# 32
GBPJPY# 26
EURJPY# 9
EURUSD# 9
GBPAUD# 9
USDJPY# 5
EURAUD# 5
USDCAD# 4
AUDUSD# 4
GBPUSD# 4
GBPNZD# 2
EURNZD# 2
NZDUSD# 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 7
GOLD.i# -678
GBPJPY# 910
EURJPY# 128
EURUSD# 214
GBPAUD# -15
USDJPY# -16
EURAUD# -8
USDCAD# 21
AUDUSD# -43
GBPUSD# -139
GBPNZD# 27
EURNZD# -55
NZDUSD# 17
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# -2.9K
GOLD.i# -4.6K
GBPJPY# 3.4K
EURJPY# 898
EURUSD# 1.6K
GBPAUD# -515
USDJPY# 706
EURAUD# -399
USDCAD# 226
AUDUSD# -439
GBPUSD# -1.4K
GBPNZD# 181
EURNZD# -933
NZDUSD# 17
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +331.38 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +460.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -598.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.08 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 23:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 21:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 12:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.29 02:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 02:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 02:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.29 02:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
