Jeremy Lloyd Dancer

Swimming in Pips

Jeremy Lloyd Dancer
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 2%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
89 (52.04%)
Loss Trade:
82 (47.95%)
Best Trade:
331.38 USD
Worst Trade:
-213.00 USD
Profitto lordo:
4 326.74 USD (31 731 pips)
Perdita lorda:
-3 956.14 USD (35 952 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (460.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
664.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
22.64%
Massimo carico di deposito:
3.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
81 (47.37%)
Short Trade:
90 (52.63%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
2.17 USD
Profitto medio:
48.62 USD
Perdita media:
-48.25 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-598.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-650.37 USD (8)
Crescita mensile:
2.79%
Previsione annuale:
33.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 059.88 USD
Massimale:
1 345.55 USD (7.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.67% (1 345.55 USD)
Per equità:
2.52% (579.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 59
GOLD.i# 32
GBPJPY# 26
EURJPY# 9
EURUSD# 9
GBPAUD# 9
USDJPY# 5
EURAUD# 5
USDCAD# 4
AUDUSD# 4
GBPUSD# 4
GBPNZD# 2
EURNZD# 2
NZDUSD# 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 7
GOLD.i# -678
GBPJPY# 910
EURJPY# 128
EURUSD# 214
GBPAUD# -15
USDJPY# -16
EURAUD# -8
USDCAD# 21
AUDUSD# -43
GBPUSD# -139
GBPNZD# 27
EURNZD# -55
NZDUSD# 17
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -2.9K
GOLD.i# -4.6K
GBPJPY# 3.4K
EURJPY# 898
EURUSD# 1.6K
GBPAUD# -515
USDJPY# 706
EURAUD# -399
USDCAD# 226
AUDUSD# -439
GBPUSD# -1.4K
GBPNZD# 181
EURNZD# -933
NZDUSD# 17
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +331.38 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +460.03 USD
Massima perdita consecutiva: -598.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.08 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 23:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 21:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 12:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.29 02:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 02:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 02:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.29 02:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
