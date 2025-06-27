SinyallerBölümler
Mukhamad Sulkhan

Haji Go

Mukhamad Sulkhan
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -58%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
245
Kârla kapanan işlemler:
50 (20.40%)
Zararla kapanan işlemler:
195 (79.59%)
En iyi işlem:
5.89 USD
En kötü işlem:
-1.47 USD
Brüt kâr:
96.79 USD (967 283 pips)
Brüt zarar:
-125.91 USD (1 254 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (16.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.21 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
1.54%
Maks. mevduat yükü:
53.70%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.80
Alış işlemleri:
135 (55.10%)
Satış işlemleri:
110 (44.90%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.12 USD
Ortalama kâr:
1.94 USD
Ortalama zarar:
-0.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-20.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.67 USD (36)
Aylık büyüme:
-33.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.36 USD
Maksimum:
36.46 USD (67.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.39% (36.46 USD)
Varlığa göre:
9.26% (2.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 239
ETHUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -29
ETHUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -287K
ETHUSD -318
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.89 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +16.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.08 03:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 23:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.06 14:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 12:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.01 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 11:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.01 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 10:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.01 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 02:48
Share of trading days is too low
2025.06.30 02:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.30 01:41
Share of trading days is too low
2025.06.30 01:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 01:41
High risk of negative slippage when copying deals
