SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TW1444
Atila R Akdeniz

TW1444

Atila R Akdeniz
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 5%
TradersWay-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 032
Kârla kapanan işlemler:
608 (58.91%)
Zararla kapanan işlemler:
424 (41.09%)
En iyi işlem:
948.02 USD
En kötü işlem:
-1 911.94 USD
Brüt kâr:
24 750.36 USD (141 358 pips)
Brüt zarar:
-23 245.05 USD (123 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (69.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 786.52 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
502 (48.64%)
Satış işlemleri:
530 (51.36%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
40.71 USD
Ortalama zarar:
-54.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-7 777.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 777.61 USD (11)
Aylık büyüme:
4.64%
Yıllık tahmin:
56.30%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 512.92 USD
Maksimum:
7 894.78 USD (31.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.21% (7 905.64 USD)
Varlığa göre:
26.20% (9 764.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1032
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +948.02 USD
En kötü işlem: -1 912 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +69.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 777.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradersWay-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
23.33 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Uses Martingale, Risky.
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 13:45
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 1.57% of days out of the 572 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 13:45
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.87% of days out of the 572 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 572 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 12:45
Share of trading days is too low
2025.06.27 12:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.27 09:39
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 1.03% of days out of the 775 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 09:39
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.65% of days out of the 775 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 09:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TW1444
Ayda 300 USD
5%
0
0
USD
32K
USD
95
94%
1 032
58%
100%
1.06
1.46
USD
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.