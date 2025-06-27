- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 032
Profit Trade:
608 (58.91%)
Loss Trade:
424 (41.09%)
Best Trade:
948.02 USD
Worst Trade:
-1 911.94 USD
Profitto lordo:
24 750.36 USD (141 358 pips)
Perdita lorda:
-23 245.05 USD (123 183 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (69.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 786.52 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.53%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
502 (48.64%)
Short Trade:
530 (51.36%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
40.71 USD
Perdita media:
-54.82 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-7 777.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 777.61 USD (11)
Crescita mensile:
4.64%
Previsione annuale:
56.30%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 512.92 USD
Massimale:
7 894.78 USD (31.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.21% (7 905.64 USD)
Per equità:
26.20% (9 764.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1032
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +948.02 USD
Worst Trade: -1 912 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +69.96 USD
Massima perdita consecutiva: -7 777.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradersWay-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|23.33 × 3
Uses Martingale, Risky.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
5%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
95
94%
1 032
58%
100%
1.06
1.46
USD
USD
26%
1:500