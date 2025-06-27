SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TW1444
Atila R Akdeniz

TW1444

Atila R Akdeniz
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2023 5%
TradersWay-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 032
Profit Trade:
608 (58.91%)
Loss Trade:
424 (41.09%)
Best Trade:
948.02 USD
Worst Trade:
-1 911.94 USD
Profitto lordo:
24 750.36 USD (141 358 pips)
Perdita lorda:
-23 245.05 USD (123 183 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (69.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 786.52 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.53%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
502 (48.64%)
Short Trade:
530 (51.36%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
40.71 USD
Perdita media:
-54.82 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-7 777.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 777.61 USD (11)
Crescita mensile:
4.64%
Previsione annuale:
56.30%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 512.92 USD
Massimale:
7 894.78 USD (31.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.21% (7 905.64 USD)
Per equità:
26.20% (9 764.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1032
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +948.02 USD
Worst Trade: -1 912 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +69.96 USD
Massima perdita consecutiva: -7 777.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradersWay-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
23.33 × 3
Uses Martingale, Risky.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 13:45
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 1.57% of days out of the 572 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 13:45
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.87% of days out of the 572 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 572 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 12:45
Share of trading days is too low
2025.06.27 12:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.27 09:39
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 1.03% of days out of the 775 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 09:39
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.65% of days out of the 775 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 09:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
