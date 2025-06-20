SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IA Audaciosa J2
Camila Schvartz Milverstet

IA Audaciosa J2

Camila Schvartz Milverstet
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
FBS-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
431
Kârla kapanan işlemler:
381 (88.39%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (11.60%)
En iyi işlem:
21.18 USD
En kötü işlem:
-36.55 USD
Brüt kâr:
631.46 USD (19 089 pips)
Brüt zarar:
-141.28 USD (7 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (55.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.22 USD (41)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
71.81%
Maks. mevduat yükü:
13.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
12.63
Alış işlemleri:
258 (59.86%)
Satış işlemleri:
173 (40.14%)
Kâr faktörü:
4.47
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-2.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.81 USD (2)
Aylık büyüme:
12.00%
Yıllık tahmin:
146.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.81 USD (2.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.79% (38.81 USD)
Varlığa göre:
28.57% (350.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 431
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 490
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.18 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +55.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 16
FreshForex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
210 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 02:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 01:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 00:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 01:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 10:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 22:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 16:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 07:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IA Audaciosa J2
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
1.2K
USD
15
98%
431
88%
72%
4.46
1.14
USD
29%
1:200
Kopyala

