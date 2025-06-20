- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
431
Kârla kapanan işlemler:
381 (88.39%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (11.60%)
En iyi işlem:
21.18 USD
En kötü işlem:
-36.55 USD
Brüt kâr:
631.46 USD (19 089 pips)
Brüt zarar:
-141.28 USD (7 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (55.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.22 USD (41)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
71.81%
Maks. mevduat yükü:
13.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
12.63
Alış işlemleri:
258 (59.86%)
Satış işlemleri:
173 (40.14%)
Kâr faktörü:
4.47
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-2.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.81 USD (2)
Aylık büyüme:
12.00%
Yıllık tahmin:
146.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.81 USD (2.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.79% (38.81 USD)
Varlığa göre:
28.57% (350.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|431
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|490
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.18 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +55.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 16
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
15
98%
431
88%
72%
4.46
1.14
USD
USD
29%
1:200