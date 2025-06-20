SegnaliSezioni
Camila Schvartz Milverstet

IA Audaciosa J2

Camila Schvartz Milverstet
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 46%
FBS-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
431
Profit Trade:
381 (88.39%)
Loss Trade:
50 (11.60%)
Best Trade:
21.18 USD
Worst Trade:
-36.55 USD
Profitto lordo:
631.46 USD (19 089 pips)
Perdita lorda:
-141.28 USD (7 989 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (55.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.22 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
71.81%
Massimo carico di deposito:
13.97%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
12.63
Long Trade:
258 (59.86%)
Short Trade:
173 (40.14%)
Fattore di profitto:
4.47
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.81 USD (2)
Crescita mensile:
12.04%
Previsione annuale:
146.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.81 USD (2.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (38.81 USD)
Per equità:
28.57% (350.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 431
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 490
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.18 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.22 USD
Massima perdita consecutiva: -7.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 16
FreshForex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
210 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.