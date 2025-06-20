- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
431
Profit Trade:
381 (88.39%)
Loss Trade:
50 (11.60%)
Best Trade:
21.18 USD
Worst Trade:
-36.55 USD
Profitto lordo:
631.46 USD (19 089 pips)
Perdita lorda:
-141.28 USD (7 989 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (55.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.22 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
71.81%
Massimo carico di deposito:
13.97%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
12.63
Long Trade:
258 (59.86%)
Short Trade:
173 (40.14%)
Fattore di profitto:
4.47
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.81 USD (2)
Crescita mensile:
12.04%
Previsione annuale:
146.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.81 USD (2.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (38.81 USD)
Per equità:
28.57% (350.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|431
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|490
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.18 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.22 USD
Massima perdita consecutiva: -7.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 16
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
