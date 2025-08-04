- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
138 (81.65%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (18.34%)
En iyi işlem:
84.78 USD
En kötü işlem:
-16.28 USD
Brüt kâr:
1 083.61 USD (58 791 pips)
Brüt zarar:
-143.54 USD (7 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (154.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
198.65 USD (6)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
74.18%
Maks. mevduat yükü:
3.77%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
22.49
Alış işlemleri:
78 (46.15%)
Satış işlemleri:
91 (53.85%)
Kâr faktörü:
7.55
Beklenen getiri:
5.56 USD
Ortalama kâr:
7.85 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.12 USD (4)
Aylık büyüme:
0.75%
Yıllık tahmin:
10.79%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
41.80 USD (0.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.41% (40.75 USD)
Varlığa göre:
1.17% (117.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|940
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|52K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +84.78 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +154.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
