Thi Khuyen Pham

AUDCAD

Thi Khuyen Pham
1 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2024 10%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
138 (81.65%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (18.34%)
En iyi işlem:
84.78 USD
En kötü işlem:
-16.28 USD
Brüt kâr:
1 083.61 USD (58 791 pips)
Brüt zarar:
-143.54 USD (7 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (154.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
198.65 USD (6)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
74.18%
Maks. mevduat yükü:
3.77%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
22.49
Alış işlemleri:
78 (46.15%)
Satış işlemleri:
91 (53.85%)
Kâr faktörü:
7.55
Beklenen getiri:
5.56 USD
Ortalama kâr:
7.85 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.12 USD (4)
Aylık büyüme:
0.75%
Yıllık tahmin:
10.79%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
41.80 USD (0.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.41% (40.75 USD)
Varlığa göre:
1.17% (117.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 169
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 940
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 52K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.78 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +154.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
XMGlobal-MT5 12
10.00 × 2
12 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
Benjamin Bilen
182
Benjamin Bilen 2025.08.04 16:23 
 

Doesn't respond to any messages.

2025.09.19 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 11:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AUDCAD
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
10K
USD
71
53%
169
81%
74%
7.54
5.56
USD
1%
1:30
