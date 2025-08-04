- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
138 (81.65%)
Loss Trade:
31 (18.34%)
Best Trade:
84.78 USD
Worst Trade:
-16.28 USD
Profitto lordo:
1 083.61 USD (58 791 pips)
Perdita lorda:
-143.54 USD (7 163 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (154.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
74.18%
Massimo carico di deposito:
3.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
22.49
Long Trade:
78 (46.15%)
Short Trade:
91 (53.85%)
Fattore di profitto:
7.55
Profitto previsto:
5.56 USD
Profitto medio:
7.85 USD
Perdita media:
-4.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.12 USD (4)
Crescita mensile:
0.89%
Previsione annuale:
10.79%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
41.80 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.41% (40.75 USD)
Per equità:
1.17% (117.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|940
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|52K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.78 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +154.52 USD
Massima perdita consecutiva: -40.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
