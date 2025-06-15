SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bui Minh Tien
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 382
Kârla kapanan işlemler:
3 068 (90.71%)
Zararla kapanan işlemler:
314 (9.28%)
En iyi işlem:
904.17 USD
En kötü işlem:
-1 326.18 USD
Brüt kâr:
48 695.47 USD (5 411 538 pips)
Brüt zarar:
-37 643.74 USD (2 357 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
190 (2 848.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 848.22 USD (190)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
1 561 (46.16%)
Satış işlemleri:
1 821 (53.84%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
3.27 USD
Ortalama kâr:
15.87 USD
Ortalama zarar:
-119.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 806.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 192.54 USD (15)
Aylık büyüme:
3.35%
Yıllık tahmin:
40.62%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
447.73 USD
Maksimum:
10 307.16 USD (18.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.81% (10 312.74 USD)
Varlığa göre:
43.66% (22 309.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 774
XAUJPY 690
CHFJPY 199
XPDUSD 178
GBPUSD 153
BTCUSD 149
XAUAUD 148
NZDCHF 121
EURAUD 112
ETHUSD 107
SA40 81
US500 72
USDCNH 58
UK100 52
USDCHF 44
USTEC 36
DE40 32
XPTUSD 31
NVDA.NAS 30
HOOD.NAS 30
XAUEUR 25
LTCUSD 22
XRPUSD 20
BNBUSD 19
AUDCAD 16
XBRUSD 14
GOOG.NAS 13
UNIUSD 12
XAGUSD 10
GSK.LSE 10
W.NYSE 10
USDTHB 9
IT40 7
GBPSGD 7
XTZUSD 7
EURNOK 6
DOGUSD 6
AFRM.NAS 6
US2000 5
CHINA50 5
XTIUSD 5
XAUCHF 4
GBPCAD 4
LNKUSD 4
ASML.AMS 4
AXL.NYSE 3
RCKT.NAS 3
AVXUSD 2
GBPCHF 2
EURJPY 2
SOLUSD 2
VRTX.NAS 2
AXON.NAS 2
BC8.ETR 2
DOTUSD 1
AUDNZD 1
USDMXN 1
USDCAD 1
OJ_K5 1
UKGB_M5 1
XAGEUR 1
US30 1
BCHUSD 1
PLTR.NAS 1
KER.PAR 1
CLNX.MAD 1
ES35 1
TGNA.NYSE 1
GBPSEK 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.1K
XAUJPY 3K
CHFJPY 1.1K
XPDUSD -3.8K
GBPUSD 256
BTCUSD 1.1K
XAUAUD 2K
NZDCHF 38
EURAUD -5.4K
ETHUSD 236
SA40 2.3K
US500 -5
USDCNH 2K
UK100 601
USDCHF 409
USTEC 589
DE40 -269
XPTUSD 2.6K
NVDA.NAS 262
HOOD.NAS 120
XAUEUR 12
LTCUSD 114
XRPUSD 12
BNBUSD -127
AUDCAD 49
XBRUSD -20
GOOG.NAS 156
UNIUSD 83
XAGUSD 36
GSK.LSE 39
W.NYSE -133
USDTHB 204
IT40 177
GBPSGD 32
XTZUSD 6
EURNOK 43
DOGUSD 7
AFRM.NAS 29
US2000 87
CHINA50 17
XTIUSD 90
XAUCHF 35
GBPCAD 32
LNKUSD -20
ASML.AMS 79
AXL.NYSE -52
RCKT.NAS 8
AVXUSD 1
GBPCHF -4
EURJPY -47
SOLUSD 2
VRTX.NAS -3
AXON.NAS 2
BC8.ETR 4
DOTUSD 1
AUDNZD -1
USDMXN 1
USDCAD 12
OJ_K5 11
UKGB_M5 8
XAGEUR 9
US30 2
BCHUSD -14
PLTR.NAS 0
KER.PAR -2
CLNX.MAD 1
ES35 -30
TGNA.NYSE -1
GBPSEK 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 135K
XAUJPY 77K
CHFJPY 8.5K
XPDUSD -83K
GBPUSD 5.4K
BTCUSD 2M
XAUAUD 32K
NZDCHF -10
EURAUD -39K
ETHUSD 25K
SA40 592K
US500 590
USDCNH -1.3K
UK100 58K
USDCHF 1.8K
USTEC 98K
DE40 -44K
XPTUSD 32K
NVDA.NAS 1.5K
HOOD.NAS 36K
XAUEUR 2.3K
LTCUSD 2.4K
XRPUSD 3.4K
BNBUSD -107K
AUDCAD 442
XBRUSD -3
GOOG.NAS 657
UNIUSD 15K
XAGUSD 183
GSK.LSE 5.9K
W.NYSE -15K
USDTHB 29K
IT40 28K
GBPSGD 271
XTZUSD 1.7K
EURNOK 3.6K
DOGUSD 1.1K
AFRM.NAS 4.9K
US2000 1.5K
CHINA50 2.8K
XTIUSD 28
XAUCHF 504
GBPCAD 406
LNKUSD -1.2K
ASML.AMS 169K
AXL.NYSE -669
RCKT.NAS 248
AVXUSD 2.3K
GBPCHF 14
EURJPY -16
SOLUSD 3.6K
VRTX.NAS -428
AXON.NAS 354
BC8.ETR 6.9K
DOTUSD 185
AUDNZD 19
USDMXN 876
USDCAD 157
OJ_K5 9
UKGB_M5 0
XAGEUR 141
US30 250
BCHUSD -137
PLTR.NAS 770
KER.PAR 150
CLNX.MAD 2K
ES35 -4.3K
TGNA.NYSE -1.4K
GBPSEK 242
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +904.17 USD
En kötü işlem: -1 326 USD
Maksimum ardışık kazanç: 190
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 848.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 806.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 10
Exness-MT5Real3
0.00 × 16
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
PacificUnionLLC-Live
0.72 × 25
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.73 × 5611
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
easyMarkets-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.02 × 951
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
KuberaCapitalMarkets-Server
1.17 × 793
133 daha fazla...
This account will be used for compound interest investing . The goal is to grow it to $1 million in 2 years and $10 million in 5 years. Let’s do it , guys ! 

İnceleme yok
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.55% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 01:05
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 01:05
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.05% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
