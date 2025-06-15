- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 382
Kârla kapanan işlemler:
3 068 (90.71%)
Zararla kapanan işlemler:
314 (9.28%)
En iyi işlem:
904.17 USD
En kötü işlem:
-1 326.18 USD
Brüt kâr:
48 695.47 USD (5 411 538 pips)
Brüt zarar:
-37 643.74 USD (2 357 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
190 (2 848.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 848.22 USD (190)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
1 561 (46.16%)
Satış işlemleri:
1 821 (53.84%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
3.27 USD
Ortalama kâr:
15.87 USD
Ortalama zarar:
-119.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 806.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 192.54 USD (15)
Aylık büyüme:
3.35%
Yıllık tahmin:
40.62%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
447.73 USD
Maksimum:
10 307.16 USD (18.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.81% (10 312.74 USD)
Varlığa göre:
43.66% (22 309.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|774
|XAUJPY
|690
|CHFJPY
|199
|XPDUSD
|178
|GBPUSD
|153
|BTCUSD
|149
|XAUAUD
|148
|NZDCHF
|121
|EURAUD
|112
|ETHUSD
|107
|SA40
|81
|US500
|72
|USDCNH
|58
|UK100
|52
|USDCHF
|44
|USTEC
|36
|DE40
|32
|XPTUSD
|31
|NVDA.NAS
|30
|HOOD.NAS
|30
|XAUEUR
|25
|LTCUSD
|22
|XRPUSD
|20
|BNBUSD
|19
|AUDCAD
|16
|XBRUSD
|14
|GOOG.NAS
|13
|UNIUSD
|12
|XAGUSD
|10
|GSK.LSE
|10
|W.NYSE
|10
|USDTHB
|9
|IT40
|7
|GBPSGD
|7
|XTZUSD
|7
|EURNOK
|6
|DOGUSD
|6
|AFRM.NAS
|6
|US2000
|5
|CHINA50
|5
|XTIUSD
|5
|XAUCHF
|4
|GBPCAD
|4
|LNKUSD
|4
|ASML.AMS
|4
|AXL.NYSE
|3
|RCKT.NAS
|3
|AVXUSD
|2
|GBPCHF
|2
|EURJPY
|2
|SOLUSD
|2
|VRTX.NAS
|2
|AXON.NAS
|2
|BC8.ETR
|2
|DOTUSD
|1
|AUDNZD
|1
|USDMXN
|1
|USDCAD
|1
|OJ_K5
|1
|UKGB_M5
|1
|XAGEUR
|1
|US30
|1
|BCHUSD
|1
|PLTR.NAS
|1
|KER.PAR
|1
|CLNX.MAD
|1
|ES35
|1
|TGNA.NYSE
|1
|GBPSEK
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.1K
|XAUJPY
|3K
|CHFJPY
|1.1K
|XPDUSD
|-3.8K
|GBPUSD
|256
|BTCUSD
|1.1K
|XAUAUD
|2K
|NZDCHF
|38
|EURAUD
|-5.4K
|ETHUSD
|236
|SA40
|2.3K
|US500
|-5
|USDCNH
|2K
|UK100
|601
|USDCHF
|409
|USTEC
|589
|DE40
|-269
|XPTUSD
|2.6K
|NVDA.NAS
|262
|HOOD.NAS
|120
|XAUEUR
|12
|LTCUSD
|114
|XRPUSD
|12
|BNBUSD
|-127
|AUDCAD
|49
|XBRUSD
|-20
|GOOG.NAS
|156
|UNIUSD
|83
|XAGUSD
|36
|GSK.LSE
|39
|W.NYSE
|-133
|USDTHB
|204
|IT40
|177
|GBPSGD
|32
|XTZUSD
|6
|EURNOK
|43
|DOGUSD
|7
|AFRM.NAS
|29
|US2000
|87
|CHINA50
|17
|XTIUSD
|90
|XAUCHF
|35
|GBPCAD
|32
|LNKUSD
|-20
|ASML.AMS
|79
|AXL.NYSE
|-52
|RCKT.NAS
|8
|AVXUSD
|1
|GBPCHF
|-4
|EURJPY
|-47
|SOLUSD
|2
|VRTX.NAS
|-3
|AXON.NAS
|2
|BC8.ETR
|4
|DOTUSD
|1
|AUDNZD
|-1
|USDMXN
|1
|USDCAD
|12
|OJ_K5
|11
|UKGB_M5
|8
|XAGEUR
|9
|US30
|2
|BCHUSD
|-14
|PLTR.NAS
|0
|KER.PAR
|-2
|CLNX.MAD
|1
|ES35
|-30
|TGNA.NYSE
|-1
|GBPSEK
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|135K
|XAUJPY
|77K
|CHFJPY
|8.5K
|XPDUSD
|-83K
|GBPUSD
|5.4K
|BTCUSD
|2M
|XAUAUD
|32K
|NZDCHF
|-10
|EURAUD
|-39K
|ETHUSD
|25K
|SA40
|592K
|US500
|590
|USDCNH
|-1.3K
|UK100
|58K
|USDCHF
|1.8K
|USTEC
|98K
|DE40
|-44K
|XPTUSD
|32K
|NVDA.NAS
|1.5K
|HOOD.NAS
|36K
|XAUEUR
|2.3K
|LTCUSD
|2.4K
|XRPUSD
|3.4K
|BNBUSD
|-107K
|AUDCAD
|442
|XBRUSD
|-3
|GOOG.NAS
|657
|UNIUSD
|15K
|XAGUSD
|183
|GSK.LSE
|5.9K
|W.NYSE
|-15K
|USDTHB
|29K
|IT40
|28K
|GBPSGD
|271
|XTZUSD
|1.7K
|EURNOK
|3.6K
|DOGUSD
|1.1K
|AFRM.NAS
|4.9K
|US2000
|1.5K
|CHINA50
|2.8K
|XTIUSD
|28
|XAUCHF
|504
|GBPCAD
|406
|LNKUSD
|-1.2K
|ASML.AMS
|169K
|AXL.NYSE
|-669
|RCKT.NAS
|248
|AVXUSD
|2.3K
|GBPCHF
|14
|EURJPY
|-16
|SOLUSD
|3.6K
|VRTX.NAS
|-428
|AXON.NAS
|354
|BC8.ETR
|6.9K
|DOTUSD
|185
|AUDNZD
|19
|USDMXN
|876
|USDCAD
|157
|OJ_K5
|9
|UKGB_M5
|0
|XAGEUR
|141
|US30
|250
|BCHUSD
|-137
|PLTR.NAS
|770
|KER.PAR
|150
|CLNX.MAD
|2K
|ES35
|-4.3K
|TGNA.NYSE
|-1.4K
|GBPSEK
|242
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +904.17 USD
En kötü işlem: -1 326 USD
Maksimum ardışık kazanç: 190
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 848.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 806.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
PacificUnionLLC-Live
|0.72 × 25
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.73 × 5611
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
easyMarkets-Live
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 951
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.17 × 793
This account will be used for compound interest investing . The goal is to grow it to $1 million in 2 years and $10 million in 5 years. Let’s do it , guys !
İnceleme yok