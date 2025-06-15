SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Bui Minh Tien
Minh Tien Bui

Bui Minh Tien

Minh Tien Bui
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 372
Bénéfice trades:
3 058 (90.68%)
Perte trades:
314 (9.31%)
Meilleure transaction:
904.17 USD
Pire transaction:
-1 326.18 USD
Bénéfice brut:
48 606.10 USD (5 408 811 pips)
Perte brute:
-37 638.34 USD (2 357 630 pips)
Gains consécutifs maximales:
190 (2 848.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 848.22 USD (190)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.41%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
1 551 (46.00%)
Courts trades:
1 821 (54.00%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
3.25 USD
Bénéfice moyen:
15.89 USD
Perte moyenne:
-119.87 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-1 806.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 192.54 USD (15)
Croissance mensuelle:
3.21%
Prévision annuelle:
39.35%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
447.73 USD
Maximal:
10 307.16 USD (18.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.81% (10 312.74 USD)
Par fonds propres:
28.63% (14 620.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 774
XAUJPY 680
CHFJPY 199
XPDUSD 178
GBPUSD 153
BTCUSD 149
XAUAUD 148
NZDCHF 121
EURAUD 112
ETHUSD 107
SA40 81
US500 72
USDCNH 58
UK100 52
USDCHF 44
USTEC 36
DE40 32
XPTUSD 31
NVDA.NAS 30
HOOD.NAS 30
XAUEUR 25
LTCUSD 22
XRPUSD 20
BNBUSD 19
AUDCAD 16
XBRUSD 14
GOOG.NAS 13
UNIUSD 12
XAGUSD 10
GSK.LSE 10
W.NYSE 10
USDTHB 9
IT40 7
GBPSGD 7
XTZUSD 7
EURNOK 6
DOGUSD 6
AFRM.NAS 6
US2000 5
CHINA50 5
XTIUSD 5
XAUCHF 4
GBPCAD 4
LNKUSD 4
ASML.AMS 4
AXL.NYSE 3
RCKT.NAS 3
AVXUSD 2
GBPCHF 2
EURJPY 2
SOLUSD 2
VRTX.NAS 2
AXON.NAS 2
BC8.ETR 2
DOTUSD 1
AUDNZD 1
USDMXN 1
USDCAD 1
OJ_K5 1
UKGB_M5 1
XAGEUR 1
US30 1
BCHUSD 1
PLTR.NAS 1
KER.PAR 1
CLNX.MAD 1
ES35 1
TGNA.NYSE 1
GBPSEK 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
XAUJPY 2.9K
CHFJPY 1.1K
XPDUSD -3.8K
GBPUSD 256
BTCUSD 1.1K
XAUAUD 2K
NZDCHF 38
EURAUD -5.4K
ETHUSD 236
SA40 2.3K
US500 -5
USDCNH 2K
UK100 601
USDCHF 409
USTEC 589
DE40 -269
XPTUSD 2.6K
NVDA.NAS 262
HOOD.NAS 120
XAUEUR 12
LTCUSD 114
XRPUSD 12
BNBUSD -127
AUDCAD 49
XBRUSD -20
GOOG.NAS 156
UNIUSD 83
XAGUSD 36
GSK.LSE 39
W.NYSE -133
USDTHB 204
IT40 177
GBPSGD 32
XTZUSD 6
EURNOK 43
DOGUSD 7
AFRM.NAS 29
US2000 87
CHINA50 17
XTIUSD 90
XAUCHF 35
GBPCAD 32
LNKUSD -20
ASML.AMS 79
AXL.NYSE -52
RCKT.NAS 8
AVXUSD 1
GBPCHF -4
EURJPY -47
SOLUSD 2
VRTX.NAS -3
AXON.NAS 2
BC8.ETR 4
DOTUSD 1
AUDNZD -1
USDMXN 1
USDCAD 12
OJ_K5 11
UKGB_M5 8
XAGEUR 9
US30 2
BCHUSD -14
PLTR.NAS 0
KER.PAR -2
CLNX.MAD 1
ES35 -30
TGNA.NYSE -1
GBPSEK 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 135K
XAUJPY 74K
CHFJPY 8.5K
XPDUSD -83K
GBPUSD 5.4K
BTCUSD 2M
XAUAUD 32K
NZDCHF -10
EURAUD -39K
ETHUSD 25K
SA40 592K
US500 590
USDCNH -1.3K
UK100 58K
USDCHF 1.8K
USTEC 98K
DE40 -44K
XPTUSD 32K
NVDA.NAS 1.5K
HOOD.NAS 36K
XAUEUR 2.3K
LTCUSD 2.4K
XRPUSD 3.4K
BNBUSD -107K
AUDCAD 442
XBRUSD -3
GOOG.NAS 657
UNIUSD 15K
XAGUSD 183
GSK.LSE 5.9K
W.NYSE -15K
USDTHB 29K
IT40 28K
GBPSGD 271
XTZUSD 1.7K
EURNOK 3.6K
DOGUSD 1.1K
AFRM.NAS 4.9K
US2000 1.5K
CHINA50 2.8K
XTIUSD 28
XAUCHF 504
GBPCAD 406
LNKUSD -1.2K
ASML.AMS 169K
AXL.NYSE -669
RCKT.NAS 248
AVXUSD 2.3K
GBPCHF 14
EURJPY -16
SOLUSD 3.6K
VRTX.NAS -428
AXON.NAS 354
BC8.ETR 6.9K
DOTUSD 185
AUDNZD 19
USDMXN 876
USDCAD 157
OJ_K5 9
UKGB_M5 0
XAGEUR 141
US30 250
BCHUSD -137
PLTR.NAS 770
KER.PAR 150
CLNX.MAD 2K
ES35 -4.3K
TGNA.NYSE -1.4K
GBPSEK 242
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +904.17 USD
Pire transaction: -1 326 USD
Gains consécutifs maximales: 190
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 848.22 USD
Perte consécutive maximale: -1 806.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 10
Exness-MT5Real3
0.00 × 16
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
PacificUnionLLC-Live
0.72 × 25
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.73 × 5611
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
easyMarkets-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.02 × 951
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
KuberaCapitalMarkets-Server
1.18 × 790
This account will be used for compound interest investing . The goal is to grow it to $1 million in 2 years and $10 million in 5 years. Let’s do it , guys ! 

Aucun avis
2025.08.10 22:06
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.55% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 01:05
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 01:05
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.05% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bui Minh Tien
40 USD par mois
27%
0
0
USD
51K
USD
35
24%
3 372
90%
100%
1.29
3.25
USD
29%
1:500
Copier

