- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 372
Bénéfice trades:
3 058 (90.68%)
Perte trades:
314 (9.31%)
Meilleure transaction:
904.17 USD
Pire transaction:
-1 326.18 USD
Bénéfice brut:
48 606.10 USD (5 408 811 pips)
Perte brute:
-37 638.34 USD (2 357 630 pips)
Gains consécutifs maximales:
190 (2 848.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 848.22 USD (190)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.41%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
1 551 (46.00%)
Courts trades:
1 821 (54.00%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
3.25 USD
Bénéfice moyen:
15.89 USD
Perte moyenne:
-119.87 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-1 806.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 192.54 USD (15)
Croissance mensuelle:
3.21%
Prévision annuelle:
39.35%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
447.73 USD
Maximal:
10 307.16 USD (18.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.81% (10 312.74 USD)
Par fonds propres:
28.63% (14 620.88 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|774
|XAUJPY
|680
|CHFJPY
|199
|XPDUSD
|178
|GBPUSD
|153
|BTCUSD
|149
|XAUAUD
|148
|NZDCHF
|121
|EURAUD
|112
|ETHUSD
|107
|SA40
|81
|US500
|72
|USDCNH
|58
|UK100
|52
|USDCHF
|44
|USTEC
|36
|DE40
|32
|XPTUSD
|31
|NVDA.NAS
|30
|HOOD.NAS
|30
|XAUEUR
|25
|LTCUSD
|22
|XRPUSD
|20
|BNBUSD
|19
|AUDCAD
|16
|XBRUSD
|14
|GOOG.NAS
|13
|UNIUSD
|12
|XAGUSD
|10
|GSK.LSE
|10
|W.NYSE
|10
|USDTHB
|9
|IT40
|7
|GBPSGD
|7
|XTZUSD
|7
|EURNOK
|6
|DOGUSD
|6
|AFRM.NAS
|6
|US2000
|5
|CHINA50
|5
|XTIUSD
|5
|XAUCHF
|4
|GBPCAD
|4
|LNKUSD
|4
|ASML.AMS
|4
|AXL.NYSE
|3
|RCKT.NAS
|3
|AVXUSD
|2
|GBPCHF
|2
|EURJPY
|2
|SOLUSD
|2
|VRTX.NAS
|2
|AXON.NAS
|2
|BC8.ETR
|2
|DOTUSD
|1
|AUDNZD
|1
|USDMXN
|1
|USDCAD
|1
|OJ_K5
|1
|UKGB_M5
|1
|XAGEUR
|1
|US30
|1
|BCHUSD
|1
|PLTR.NAS
|1
|KER.PAR
|1
|CLNX.MAD
|1
|ES35
|1
|TGNA.NYSE
|1
|GBPSEK
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.1K
|XAUJPY
|2.9K
|CHFJPY
|1.1K
|XPDUSD
|-3.8K
|GBPUSD
|256
|BTCUSD
|1.1K
|XAUAUD
|2K
|NZDCHF
|38
|EURAUD
|-5.4K
|ETHUSD
|236
|SA40
|2.3K
|US500
|-5
|USDCNH
|2K
|UK100
|601
|USDCHF
|409
|USTEC
|589
|DE40
|-269
|XPTUSD
|2.6K
|NVDA.NAS
|262
|HOOD.NAS
|120
|XAUEUR
|12
|LTCUSD
|114
|XRPUSD
|12
|BNBUSD
|-127
|AUDCAD
|49
|XBRUSD
|-20
|GOOG.NAS
|156
|UNIUSD
|83
|XAGUSD
|36
|GSK.LSE
|39
|W.NYSE
|-133
|USDTHB
|204
|IT40
|177
|GBPSGD
|32
|XTZUSD
|6
|EURNOK
|43
|DOGUSD
|7
|AFRM.NAS
|29
|US2000
|87
|CHINA50
|17
|XTIUSD
|90
|XAUCHF
|35
|GBPCAD
|32
|LNKUSD
|-20
|ASML.AMS
|79
|AXL.NYSE
|-52
|RCKT.NAS
|8
|AVXUSD
|1
|GBPCHF
|-4
|EURJPY
|-47
|SOLUSD
|2
|VRTX.NAS
|-3
|AXON.NAS
|2
|BC8.ETR
|4
|DOTUSD
|1
|AUDNZD
|-1
|USDMXN
|1
|USDCAD
|12
|OJ_K5
|11
|UKGB_M5
|8
|XAGEUR
|9
|US30
|2
|BCHUSD
|-14
|PLTR.NAS
|0
|KER.PAR
|-2
|CLNX.MAD
|1
|ES35
|-30
|TGNA.NYSE
|-1
|GBPSEK
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|135K
|XAUJPY
|74K
|CHFJPY
|8.5K
|XPDUSD
|-83K
|GBPUSD
|5.4K
|BTCUSD
|2M
|XAUAUD
|32K
|NZDCHF
|-10
|EURAUD
|-39K
|ETHUSD
|25K
|SA40
|592K
|US500
|590
|USDCNH
|-1.3K
|UK100
|58K
|USDCHF
|1.8K
|USTEC
|98K
|DE40
|-44K
|XPTUSD
|32K
|NVDA.NAS
|1.5K
|HOOD.NAS
|36K
|XAUEUR
|2.3K
|LTCUSD
|2.4K
|XRPUSD
|3.4K
|BNBUSD
|-107K
|AUDCAD
|442
|XBRUSD
|-3
|GOOG.NAS
|657
|UNIUSD
|15K
|XAGUSD
|183
|GSK.LSE
|5.9K
|W.NYSE
|-15K
|USDTHB
|29K
|IT40
|28K
|GBPSGD
|271
|XTZUSD
|1.7K
|EURNOK
|3.6K
|DOGUSD
|1.1K
|AFRM.NAS
|4.9K
|US2000
|1.5K
|CHINA50
|2.8K
|XTIUSD
|28
|XAUCHF
|504
|GBPCAD
|406
|LNKUSD
|-1.2K
|ASML.AMS
|169K
|AXL.NYSE
|-669
|RCKT.NAS
|248
|AVXUSD
|2.3K
|GBPCHF
|14
|EURJPY
|-16
|SOLUSD
|3.6K
|VRTX.NAS
|-428
|AXON.NAS
|354
|BC8.ETR
|6.9K
|DOTUSD
|185
|AUDNZD
|19
|USDMXN
|876
|USDCAD
|157
|OJ_K5
|9
|UKGB_M5
|0
|XAGEUR
|141
|US30
|250
|BCHUSD
|-137
|PLTR.NAS
|770
|KER.PAR
|150
|CLNX.MAD
|2K
|ES35
|-4.3K
|TGNA.NYSE
|-1.4K
|GBPSEK
|242
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +904.17 USD
Pire transaction: -1 326 USD
Gains consécutifs maximales: 190
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 848.22 USD
Perte consécutive maximale: -1 806.95 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
PacificUnionLLC-Live
|0.72 × 25
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.73 × 5611
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
easyMarkets-Live
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 951
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.18 × 790
This account will be used for compound interest investing . The goal is to grow it to $1 million in 2 years and $10 million in 5 years. Let’s do it , guys !
