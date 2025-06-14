SinyallerBölümler
I Gusti Agung Wirantara Weda

Agung Wirantara

I Gusti Agung Wirantara Weda
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
BlackBullMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
44 (45.83%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (54.17%)
En iyi işlem:
189.00 USD
En kötü işlem:
-63.12 USD
Brüt kâr:
2 340.88 USD (1 177 693 pips)
Brüt zarar:
-1 414.42 USD (492 046 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (449.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
449.58 USD (12)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
7.12%
Maks. mevduat yükü:
34.36%
En son işlem:
20 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
76 (79.17%)
Satış işlemleri:
20 (20.83%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
9.65 USD
Ortalama kâr:
53.20 USD
Ortalama zarar:
-27.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-154.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-298.91 USD (8)
Aylık büyüme:
11.07%
Yıllık tahmin:
134.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
222.37 USD
Maksimum:
328.24 USD (15.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.59% (328.24 USD)
Varlığa göre:
7.98% (226.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 86
BTCUSD 8
NAS100 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 790
BTCUSD 146
NAS100 -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 662K
NAS100 69
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +189.00 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +449.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -154.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time

This account is 100% manually traded managed by owner.


Risk Management

The strategy is designed to keep drawdown below 20%, protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.

Minimum Copying Balance:

A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account


2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 06:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
