I Gusti Agung Wirantara Weda

Agung Wirantara

0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 46%
BlackBullMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
96
Bénéfice trades:
44 (45.83%)
Perte trades:
52 (54.17%)
Meilleure transaction:
189.00 USD
Pire transaction:
-63.12 USD
Bénéfice brut:
2 340.88 USD (1 177 693 pips)
Perte brute:
-1 414.42 USD (492 046 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (449.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
449.58 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
7.12%
Charge de dépôt maximale:
34.36%
Dernier trade:
18 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.82
Longs trades:
76 (79.17%)
Courts trades:
20 (20.83%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
9.65 USD
Bénéfice moyen:
53.20 USD
Perte moyenne:
-27.20 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-154.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-298.91 USD (8)
Croissance mensuelle:
11.07%
Prévision annuelle:
134.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
222.37 USD
Maximal:
328.24 USD (15.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.59% (328.24 USD)
Par fonds propres:
7.98% (226.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 86
BTCUSD 8
NAS100 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 790
BTCUSD 146
NAS100 -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 662K
NAS100 69
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +189.00 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +449.58 USD
Perte consécutive maximale: -154.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time

This account is 100% manually traded managed by owner.


Risk Management

The strategy is designed to keep drawdown below 20%, protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.

Minimum Copying Balance:

A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account


Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 06:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
