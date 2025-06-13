SinyallerBölümler
Mikka myFXprovider
Nicolas Dimanche

Mikka myFXprovider

Nicolas Dimanche
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
185
Kârla kapanan işlemler:
139 (75.13%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (24.86%)
En iyi işlem:
235.33 EUR
En kötü işlem:
-60.28 EUR
Brüt kâr:
673.87 EUR (23 069 pips)
Brüt zarar:
-501.15 EUR (23 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (41.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
235.33 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
86.98%
Maks. mevduat yükü:
8.85%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
93 (50.27%)
Satış işlemleri:
92 (49.73%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.93 EUR
Ortalama kâr:
4.85 EUR
Ortalama zarar:
-10.89 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-150.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-150.58 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.57%
Yıllık tahmin:
7.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.94 EUR
Maksimum:
214.52 EUR (4.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.14% (212.31 EUR)
Varlığa göre:
16.71% (844.60 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 55
AUDCAD 48
NZDCAD 40
AUDNZD 30
USDCAD 7
NZDUSD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 74
AUDCAD 40
NZDCAD 39
AUDNZD 34
USDCAD 4
NZDUSD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.1K
AUDCAD -1.7K
NZDCAD 1.8K
AUDNZD -4.5K
USDCAD 608
NZDUSD 444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +235.33 EUR
En kötü işlem: -60 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +41.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -150.58 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Follow a successful trader through our managed trading account.
Take advantage of our performance and experience of the financial markets.


İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.