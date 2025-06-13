SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mikka myFXprovider
Nicolas Dimanche

Mikka myFXprovider

Nicolas Dimanche
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 3%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
185
Profit Trade:
139 (75.13%)
Loss Trade:
46 (24.86%)
Best Trade:
235.33 EUR
Worst Trade:
-60.28 EUR
Profitto lordo:
673.87 EUR (23 069 pips)
Perdita lorda:
-501.15 EUR (23 374 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (41.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
235.33 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
86.98%
Massimo carico di deposito:
8.85%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
93 (50.27%)
Short Trade:
92 (49.73%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.93 EUR
Profitto medio:
4.85 EUR
Perdita media:
-10.89 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-150.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-150.58 EUR (5)
Crescita mensile:
0.57%
Previsione annuale:
7.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.94 EUR
Massimale:
214.52 EUR (4.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.14% (212.31 EUR)
Per equità:
16.71% (844.60 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 55
AUDCAD 48
NZDCAD 40
AUDNZD 30
USDCAD 7
NZDUSD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 74
AUDCAD 40
NZDCAD 39
AUDNZD 34
USDCAD 4
NZDUSD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.1K
AUDCAD -1.7K
NZDCAD 1.8K
AUDNZD -4.5K
USDCAD 608
NZDUSD 444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +235.33 EUR
Worst Trade: -60 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +41.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -150.58 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mikka myFXprovider
45USD al mese
3%
0
0
USD
5.2K
EUR
15
99%
185
75%
87%
1.34
0.93
EUR
17%
1:500
Copia

