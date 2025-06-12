- Büyüme
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
38 (62.29%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (37.70%)
En iyi işlem:
17.21 USD
En kötü işlem:
-51.66 USD
Brüt kâr:
141.50 USD (17 326 pips)
Brüt zarar:
-129.22 USD (13 357 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (30.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.37 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
83.42%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
32 (52.46%)
Satış işlemleri:
29 (47.54%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
3.72 USD
Ortalama zarar:
-5.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-87.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.35 USD (3)
Aylık büyüme:
-3.89%
Yıllık tahmin:
-47.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.18 USD
Maksimum:
87.39 USD (6.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.18% (87.41 USD)
Varlığa göre:
25.12% (346.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|18
|NZDCAD
|15
|EURGBP
|11
|AUDCAD
|10
|AUDNZD
|7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|32
|NZDCAD
|17
|EURGBP
|13
|AUDCAD
|26
|AUDNZD
|-75
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|2.7K
|EURGBP
|252
|AUDCAD
|3.9K
|AUDNZD
|-7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.21 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +30.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VantageFXInternational-Live
|0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
Darwinex-Live
|0.24 × 2895
PrimeCodex-MT5
|1.52 × 31
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.67 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
|2.80 × 5
AdmiralMarkets-Live
|2.91 × 11
BCS5-Real
|3.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
|4.40 × 5
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
XMGlobal-MT5 4
|5.28 × 761
FBS-Real
|16.00 × 1
