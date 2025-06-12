SegnaliSezioni
PUI SIU GEOFFREY CHEN

No Stress Trading MT5 D

PUI SIU GEOFFREY CHEN
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
38 (62.29%)
Loss Trade:
23 (37.70%)
Best Trade:
17.21 USD
Worst Trade:
-51.66 USD
Profitto lordo:
141.50 USD (17 326 pips)
Perdita lorda:
-129.22 USD (13 357 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (30.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.37 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
83.42%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
32 (52.46%)
Short Trade:
29 (47.54%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-87.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.35 USD (3)
Crescita mensile:
-3.64%
Previsione annuale:
-41.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.18 USD
Massimale:
87.39 USD (6.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.18% (87.41 USD)
Per equità:
25.12% (346.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 18
NZDCAD 15
EURGBP 11
AUDCAD 10
AUDNZD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 32
NZDCAD 17
EURGBP 13
AUDCAD 26
AUDNZD -75
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 4.6K
NZDCAD 2.7K
EURGBP 252
AUDCAD 3.9K
AUDNZD -7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.21 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.37 USD
Massima perdita consecutiva: -87.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFXInternational-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.24 × 2895
PrimeCodex-MT5
1.52 × 31
KuberaCapitalMarkets-Server
2.67 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
2.80 × 5
AdmiralMarkets-Live
2.91 × 11
BCS5-Real
3.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
4.40 × 5
RoboForex-Pro
4.50 × 18
XMGlobal-MT5 4
5.28 × 761
FBS-Real
16.00 × 1
2025.09.24 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 10:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.30 01:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.17 17:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.12 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 18:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.12 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.12 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
No Stress Trading MT5 D
30USD al mese
1%
0
0
USD
1.3K
USD
15
0%
61
62%
100%
1.09
0.20
USD
25%
1:200
