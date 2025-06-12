- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
38 (62.29%)
Loss Trade:
23 (37.70%)
Best Trade:
17.21 USD
Worst Trade:
-51.66 USD
Profitto lordo:
141.50 USD (17 326 pips)
Perdita lorda:
-129.22 USD (13 357 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (30.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.37 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
83.42%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
32 (52.46%)
Short Trade:
29 (47.54%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-87.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.35 USD (3)
Crescita mensile:
-3.64%
Previsione annuale:
-41.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.18 USD
Massimale:
87.39 USD (6.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.18% (87.41 USD)
Per equità:
25.12% (346.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|18
|NZDCAD
|15
|EURGBP
|11
|AUDCAD
|10
|AUDNZD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|32
|NZDCAD
|17
|EURGBP
|13
|AUDCAD
|26
|AUDNZD
|-75
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|2.7K
|EURGBP
|252
|AUDCAD
|3.9K
|AUDNZD
|-7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.21 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.37 USD
Massima perdita consecutiva: -87.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFXInternational-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.24 × 2895
|
PrimeCodex-MT5
|1.52 × 31
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.67 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.80 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|2.91 × 11
|
BCS5-Real
|3.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|4.40 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
|
XMGlobal-MT5 4
|5.28 × 761
|
FBS-Real
|16.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
15
0%
61
62%
100%
1.09
0.20
USD
USD
25%
1:200