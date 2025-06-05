SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Zwei000acc
Ulrike Drews

Zwei000acc

Ulrike Drews
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 113%
Pepperstone-Edge14
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
61 (82.43%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (17.57%)
En iyi işlem:
11.55 EUR
En kötü işlem:
-2.49 EUR
Brüt kâr:
220.99 EUR (13 184 pips)
Brüt zarar:
-14.28 EUR (1 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
25.50 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.83
Alım-satım etkinliği:
91.13%
Maks. mevduat yükü:
166.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
83.02
Alış işlemleri:
46 (62.16%)
Satış işlemleri:
28 (37.84%)
Kâr faktörü:
15.48
Beklenen getiri:
2.79 EUR
Ortalama kâr:
3.62 EUR
Ortalama zarar:
-1.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2.49 EUR (1)
Aylık büyüme:
9.63%
Yıllık tahmin:
116.87%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
2.49 EUR (0.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.92% (2.49 EUR)
Varlığa göre:
52.02% (235.21 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD.r 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD.r 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD.r 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.55 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.49 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 21:40
No swaps are charged
2025.09.10 21:40
No swaps are charged
2025.09.09 21:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Zwei000acc
Ayda 30 USD
113%
0
0
USD
452
EUR
13
98%
74
82%
91%
15.47
2.79
EUR
52%
1:30
