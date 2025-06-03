SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Haha
Chun Sing Kwok

Haha

Chun Sing Kwok
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
144 (77.00%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (22.99%)
En iyi işlem:
140.49 USD
En kötü işlem:
-80.53 USD
Brüt kâr:
1 900.06 USD (20 108 pips)
Brüt zarar:
-998.96 USD (14 098 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (258.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
258.35 USD (28)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
81.64%
Maks. mevduat yükü:
4.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.87
Alış işlemleri:
84 (44.92%)
Satış işlemleri:
103 (55.08%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
4.82 USD
Ortalama kâr:
13.19 USD
Ortalama zarar:
-23.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-91.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.95 USD (3)
Aylık büyüme:
1.63%
Yıllık tahmin:
19.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
101.59 USD (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.57% (78.47 USD)
Varlığa göre:
15.39% (463.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 73
NZDCAD 67
AUDNZD 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 357
NZDCAD 316
AUDNZD 229
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 600
AUDNZD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140.49 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +258.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Grid strategy
İnceleme yok
2025.07.16 01:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 13:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.03 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Haha
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
3K
USD
21
100%
187
77%
82%
1.90
4.82
USD
15%
1:500
Kopyala

