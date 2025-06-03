- Büyüme
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
144 (77.00%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (22.99%)
En iyi işlem:
140.49 USD
En kötü işlem:
-80.53 USD
Brüt kâr:
1 900.06 USD (20 108 pips)
Brüt zarar:
-998.96 USD (14 098 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (258.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
258.35 USD (28)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
81.64%
Maks. mevduat yükü:
4.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.87
Alış işlemleri:
84 (44.92%)
Satış işlemleri:
103 (55.08%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
4.82 USD
Ortalama kâr:
13.19 USD
Ortalama zarar:
-23.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-91.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.95 USD (3)
Aylık büyüme:
1.63%
Yıllık tahmin:
19.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
101.59 USD (2.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.57% (78.47 USD)
Varlığa göre:
15.39% (463.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|NZDCAD
|67
|AUDNZD
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|357
|NZDCAD
|316
|AUDNZD
|229
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|600
|AUDNZD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +140.49 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +258.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
