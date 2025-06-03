- Crescita
Trade:
187
Profit Trade:
144 (77.00%)
Loss Trade:
43 (22.99%)
Best Trade:
140.49 USD
Worst Trade:
-80.53 USD
Profitto lordo:
1 900.06 USD (20 108 pips)
Perdita lorda:
-998.96 USD (14 098 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (258.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
258.35 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
81.64%
Massimo carico di deposito:
4.75%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.87
Long Trade:
84 (44.92%)
Short Trade:
103 (55.08%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
4.82 USD
Profitto medio:
13.19 USD
Perdita media:
-23.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-91.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.95 USD (3)
Crescita mensile:
1.63%
Previsione annuale:
19.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
101.59 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.57% (78.47 USD)
Per equità:
15.39% (463.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|NZDCAD
|67
|AUDNZD
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|357
|NZDCAD
|316
|AUDNZD
|229
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|600
|AUDNZD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +140.49 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +258.35 USD
Massima perdita consecutiva: -91.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Grid strategy
Non ci sono recensioni
