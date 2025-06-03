SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Haha
Chun Sing Kwok

Haha

Chun Sing Kwok
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
187
Profit Trade:
144 (77.00%)
Loss Trade:
43 (22.99%)
Best Trade:
140.49 USD
Worst Trade:
-80.53 USD
Profitto lordo:
1 900.06 USD (20 108 pips)
Perdita lorda:
-998.96 USD (14 098 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (258.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
258.35 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
81.64%
Massimo carico di deposito:
4.75%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.87
Long Trade:
84 (44.92%)
Short Trade:
103 (55.08%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
4.82 USD
Profitto medio:
13.19 USD
Perdita media:
-23.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-91.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.95 USD (3)
Crescita mensile:
1.63%
Previsione annuale:
19.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
101.59 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.57% (78.47 USD)
Per equità:
15.39% (463.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 73
NZDCAD 67
AUDNZD 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 357
NZDCAD 316
AUDNZD 229
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 600
AUDNZD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140.49 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +258.35 USD
Massima perdita consecutiva: -91.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Grid strategy
Non ci sono recensioni
2025.07.16 01:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 13:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.03 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
