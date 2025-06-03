SinyallerBölümler
Yelena Claudia

Signal STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
20 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.00%)
En iyi işlem:
50.41 USD
En kötü işlem:
-9.76 USD
Brüt kâr:
275.89 USD (27 652 pips)
Brüt zarar:
-21.29 USD (2 126 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (98.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.41 USD (6)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.10%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
26.09
Alış işlemleri:
11 (44.00%)
Satış işlemleri:
14 (56.00%)
Kâr faktörü:
12.96
Beklenen getiri:
10.18 USD
Ortalama kâr:
13.79 USD
Ortalama zarar:
-4.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.76 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.76 USD (1.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.97% (9.76 USD)
Varlığa göre:
34.17% (338.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 23
GBPJPY 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 253
GBPJPY 2
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 25K
GBPJPY 248
USDCHF 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.41 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +98.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Minumum Equity 1,000 USD

Lot size 0,01 /transaction

This mql5 is Master Account from STI 10% Club Signals

2025.10.04 06:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 07:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.06.30 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 13:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 03:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.03 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 03:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
