- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
20 (80.00%)
Loss Trade:
5 (20.00%)
Best Trade:
50.41 USD
Worst Trade:
-9.76 USD
Profitto lordo:
275.89 USD (27 652 pips)
Perdita lorda:
-21.29 USD (2 126 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (98.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.41 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
26.09
Long Trade:
11 (44.00%)
Short Trade:
14 (56.00%)
Fattore di profitto:
12.96
Profitto previsto:
10.18 USD
Profitto medio:
13.79 USD
Perdita media:
-4.26 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.76 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.76 USD (1.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.97% (9.76 USD)
Per equità:
34.17% (338.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|23
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|253
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|25K
|GBPJPY
|248
|USDCHF
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.41 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +98.41 USD
Massima perdita consecutiva: -9.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Minumum Equity 1,000 USD
Lot size 0,01 /transaction
This mql5 is Master Account from STI 10% Club Signals
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
34%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
14
0%
25
80%
100%
12.95
10.18
USD
USD
34%
1:500