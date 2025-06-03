SegnaliSezioni
Yelena Claudia

Signal STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 34%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
20 (80.00%)
Loss Trade:
5 (20.00%)
Best Trade:
50.41 USD
Worst Trade:
-9.76 USD
Profitto lordo:
275.89 USD (27 652 pips)
Perdita lorda:
-21.29 USD (2 126 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (98.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.41 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
26.09
Long Trade:
11 (44.00%)
Short Trade:
14 (56.00%)
Fattore di profitto:
12.96
Profitto previsto:
10.18 USD
Profitto medio:
13.79 USD
Perdita media:
-4.26 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.76 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.76 USD (1.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.97% (9.76 USD)
Per equità:
34.17% (338.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 23
GBPJPY 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 253
GBPJPY 2
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 25K
GBPJPY 248
USDCHF 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.41 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +98.41 USD
Massima perdita consecutiva: -9.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Minumum Equity 1,000 USD

Lot size 0,01 /transaction

This mql5 is Master Account from STI 10% Club Signals

Non ci sono recensioni
2025.10.04 06:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 07:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.06.30 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 13:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 03:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.03 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 03:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
