Roberto Mendonca Vasconcellos

IBit Bot

Roberto Mendonca Vasconcellos
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
ActivTradesCorp-Server
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
156 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (13.33%)
En iyi işlem:
3.89 USD
En kötü işlem:
-0.10 USD
Brüt kâr:
17.78 USD (412 310 pips)
Brüt zarar:
-0.59 USD (23 745 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (15.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.34 USD (77)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
91.75%
Maks. mevduat yükü:
61.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
52.09
Alış işlemleri:
180 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
30.14
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.11 USD
Ortalama zarar:
-0.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-0.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.32 USD (7)
Aylık büyüme:
0.32%
Yıllık tahmin:
4.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.01 USD)
Varlığa göre:
2.73% (13.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
IBIT.US 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
IBIT.US 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
IBIT.US 385K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.89 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 77
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +15.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ibit bot is a EA that manager Positions, gonna use it on CFD IBIT.US for now.
İnceleme yok
