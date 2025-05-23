- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
156 (86.66%)
Loss Trade:
24 (13.33%)
Best Trade:
3.89 USD
Worst Trade:
-0.10 USD
Profitto lordo:
17.78 USD (412 310 pips)
Perdita lorda:
-0.59 USD (23 745 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (15.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.34 USD (77)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
91.75%
Massimo carico di deposito:
61.15%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
52.09
Long Trade:
180 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
30.14
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.11 USD
Perdita media:
-0.02 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-0.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.32 USD (7)
Crescita mensile:
0.32%
Previsione annuale:
4.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.33 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.01 USD)
Per equità:
2.73% (13.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|IBIT.US
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|IBIT.US
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|IBIT.US
|385K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.89 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 77
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +15.34 USD
Massima perdita consecutiva: -0.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Ibit bot is a EA that manager Positions, gonna use it on CFD IBIT.US for now.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
517
USD
USD
17
100%
180
86%
92%
30.13
0.10
USD
USD
3%
1:1