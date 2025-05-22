- Büyüme
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
113 (94.95%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (5.04%)
En iyi işlem:
9.81 USD
En kötü işlem:
-80.61 USD
Brüt kâr:
524.05 USD (23 948 pips)
Brüt zarar:
-284.93 USD (12 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (172.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.41 USD (44)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
7.49%
Maks. mevduat yükü:
6.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
76 (63.87%)
Satış işlemleri:
43 (36.13%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
4.64 USD
Ortalama zarar:
-47.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-80.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.61 USD (1)
Aylık büyüme:
7.24%
Yıllık tahmin:
87.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.65 USD
Maksimum:
80.84 USD (12.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.62% (80.70 USD)
Varlığa göre:
10.98% (70.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|239
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.81 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +172.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
USD
643
USD
USD
19
100%
119
94%
7%
1.83
2.01
USD
USD
13%
1:500