Sergey Fateev

Gold Surge tickmill

Sergey Fateev
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
119
Kârla kapanan işlemler:
113 (94.95%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (5.04%)
En iyi işlem:
9.81 USD
En kötü işlem:
-80.61 USD
Brüt kâr:
524.05 USD (23 948 pips)
Brüt zarar:
-284.93 USD (12 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (172.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.41 USD (44)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
7.49%
Maks. mevduat yükü:
6.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
76 (63.87%)
Satış işlemleri:
43 (36.13%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
4.64 USD
Ortalama zarar:
-47.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-80.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.61 USD (1)
Aylık büyüme:
7.24%
Yıllık tahmin:
87.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.65 USD
Maksimum:
80.84 USD (12.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.62% (80.70 USD)
Varlığa göre:
10.98% (70.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 239
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.81 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +172.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.51 × 152
RoboForex-Pro
8.33 × 6
17 daha fazla...
The EA Gold Surge is working on the account
İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 04:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 09:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.22 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 09:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Surge tickmill
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
643
USD
19
100%
119
94%
7%
1.83
2.01
USD
13%
1:500
Kopyala

