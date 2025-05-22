- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
113 (94.95%)
Loss Trade:
6 (5.04%)
Best Trade:
9.81 USD
Worst Trade:
-80.61 USD
Profitto lordo:
524.05 USD (23 948 pips)
Perdita lorda:
-284.93 USD (12 434 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (172.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.41 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
7.49%
Massimo carico di deposito:
6.85%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
76 (63.87%)
Short Trade:
43 (36.13%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
4.64 USD
Perdita media:
-47.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-80.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.61 USD (1)
Crescita mensile:
9.30%
Previsione annuale:
112.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.65 USD
Massimale:
80.84 USD (12.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.62% (80.70 USD)
Per equità:
10.98% (70.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|239
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.81 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +172.41 USD
Massima perdita consecutiva: -80.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
