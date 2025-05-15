SinyallerBölümler
Vladimir Lekhovitser

PrizmaL Scalper

Vladimir Lekhovitser
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Leverate-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
701
Kârla kapanan işlemler:
580 (82.73%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (17.26%)
En iyi işlem:
5.63 USD
En kötü işlem:
-25.44 USD
Brüt kâr:
402.26 USD (39 965 pips)
Brüt zarar:
-257.86 USD (25 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (18.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.31 USD (36)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
1.40%
Maks. mevduat yükü:
69.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
655 (93.44%)
Satış işlemleri:
46 (6.56%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.69 USD
Ortalama zarar:
-2.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-47.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.02 USD (2)
Aylık büyüme:
13.88%
Yıllık tahmin:
168.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.72 USD
Maksimum:
87.96 USD (17.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.14% (87.96 USD)
Varlığa göre:
11.23% (53.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 701
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 144
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.63 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +18.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Leverate-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.38% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 02:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 07:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 10:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
