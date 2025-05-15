SegnaliSezioni
Vladimir Lekhovitser

PrizmaL Scalper

Vladimir Lekhovitser
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 29%
Leverate-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
701
Profit Trade:
580 (82.73%)
Loss Trade:
121 (17.26%)
Best Trade:
5.63 USD
Worst Trade:
-25.44 USD
Profitto lordo:
402.26 USD (39 965 pips)
Perdita lorda:
-257.86 USD (25 715 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (18.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.31 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
1.40%
Massimo carico di deposito:
69.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
655 (93.44%)
Short Trade:
46 (6.56%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-47.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.02 USD (2)
Crescita mensile:
15.68%
Previsione annuale:
190.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.72 USD
Massimale:
87.96 USD (17.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.14% (87.96 USD)
Per equità:
11.23% (53.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 701
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 144
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.63 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18.31 USD
Massima perdita consecutiva: -47.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Leverate-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.38% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 02:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 07:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 10:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
