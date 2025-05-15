SinyallerBölümler
Ho Ying Tam

ETH Trade

Ho Ying Tam
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 117%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
69 (47.58%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (52.41%)
En iyi işlem:
263.94 HKD
En kötü işlem:
-90.42 HKD
Brüt kâr:
2 740.46 HKD (1 374 595 pips)
Brüt zarar:
-1 478.21 HKD (601 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (691.84 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
691.84 HKD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
88.67%
Maks. mevduat yükü:
9.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
86 (59.31%)
Satış işlemleri:
59 (40.69%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
8.71 HKD
Ortalama kâr:
39.72 HKD
Ortalama zarar:
-19.45 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-156.16 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-194.20 HKD (9)
Aylık büyüme:
-7.46%
Yıllık tahmin:
-90.56%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.26 HKD
Maksimum:
681.58 HKD (36.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.69% (681.58 HKD)
Varlığa göre:
13.85% (281.64 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 141
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 162
BTCUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 772K
BTCUSD 921
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +263.94 HKD
En kötü işlem: -90 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +691.84 HKD
Maksimum ardışık zarar: -156.16 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.38 × 104
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
12.01 × 90
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 20:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 15:10
No swaps are charged
2025.09.10 15:10
No swaps are charged
2025.09.09 05:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.24 18:47
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 03:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 03:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
