- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
69 (47.58%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (52.41%)
En iyi işlem:
263.94 HKD
En kötü işlem:
-90.42 HKD
Brüt kâr:
2 740.46 HKD (1 374 595 pips)
Brüt zarar:
-1 478.21 HKD (601 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (691.84 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
691.84 HKD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
88.67%
Maks. mevduat yükü:
9.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
86 (59.31%)
Satış işlemleri:
59 (40.69%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
8.71 HKD
Ortalama kâr:
39.72 HKD
Ortalama zarar:
-19.45 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-156.16 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-194.20 HKD (9)
Aylık büyüme:
-7.46%
Yıllık tahmin:
-90.56%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.26 HKD
Maksimum:
681.58 HKD (36.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.69% (681.58 HKD)
Varlığa göre:
13.85% (281.64 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|141
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|162
|BTCUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|772K
|BTCUSD
|921
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +263.94 HKD
En kötü işlem: -90 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +691.84 HKD
Maksimum ardışık zarar: -156.16 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.38 × 104
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.01 × 90
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
A signal for ETHUSD trading. Information contained in this website does not constitute investment advice. Potential investors should note that investments can involve significant risks and the value of an investment may go down as well as up. No assurance can be given that the investment objective of any investment products will be achieved. And last but not the least, past performance is not indicative of future returns.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
117%
0
0
USD
USD
2.5K
HKD
HKD
34
42%
145
47%
89%
1.85
8.71
HKD
HKD
33%
1:500