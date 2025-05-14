- Büyüme
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
59 (93.65%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (6.35%)
En iyi işlem:
20.01 USD
En kötü işlem:
-106.79 USD
Brüt kâr:
462.04 USD (9 170 pips)
Brüt zarar:
-217.57 USD (6 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (114.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
187.82 USD (14)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
2.18%
Maks. mevduat yükü:
31.25%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
31 (49.21%)
Satış işlemleri:
32 (50.79%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
3.88 USD
Ortalama kâr:
7.83 USD
Ortalama zarar:
-54.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-106.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.79 USD (1)
Aylık büyüme:
32.92%
Yıllık tahmin:
399.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.55 USD
Maksimum:
111.33 USD (39.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.46% (111.24 USD)
Varlığa göre:
36.61% (57.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|244
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.01 USD
En kötü işlem: -107 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
244%
0
0
USD
USD
344
USD
USD
19
100%
63
93%
2%
2.12
3.88
USD
USD
39%
1:500