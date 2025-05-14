SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI Neuro Dynamics Model 2
Peter Robert Grange

AI Neuro Dynamics Model 2

Peter Robert Grange
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 244%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
59 (93.65%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (6.35%)
En iyi işlem:
20.01 USD
En kötü işlem:
-106.79 USD
Brüt kâr:
462.04 USD (9 170 pips)
Brüt zarar:
-217.57 USD (6 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (114.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
187.82 USD (14)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
2.18%
Maks. mevduat yükü:
31.25%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
31 (49.21%)
Satış işlemleri:
32 (50.79%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
3.88 USD
Ortalama kâr:
7.83 USD
Ortalama zarar:
-54.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-106.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.79 USD (1)
Aylık büyüme:
32.92%
Yıllık tahmin:
399.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.55 USD
Maksimum:
111.33 USD (39.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.46% (111.24 USD)
Varlığa göre:
36.61% (57.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 244
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.01 USD
En kötü işlem: -107 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.51 × 152
RoboForex-Pro
8.33 × 6
17 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.24 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 16:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 01:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 00:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.30 07:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 13:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 13:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 13:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 04:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.21 13:47
Share of trading days is too low
2025.05.21 13:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.21 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI Neuro Dynamics Model 2
Ayda 999 USD
244%
0
0
USD
344
USD
19
100%
63
93%
2%
2.12
3.88
USD
39%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.