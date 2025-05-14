- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
59 (93.65%)
Loss Trade:
4 (6.35%)
Best Trade:
20.01 USD
Worst Trade:
-106.79 USD
Profitto lordo:
462.04 USD (9 170 pips)
Perdita lorda:
-217.57 USD (6 135 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (114.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
187.82 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
2.18%
Massimo carico di deposito:
31.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
31 (49.21%)
Short Trade:
32 (50.79%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
3.88 USD
Profitto medio:
7.83 USD
Perdita media:
-54.39 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-106.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.79 USD (1)
Crescita mensile:
39.23%
Previsione annuale:
476.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.55 USD
Massimale:
111.33 USD (39.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.46% (111.24 USD)
Per equità:
36.61% (57.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|244
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.01 USD
Worst Trade: -107 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +114.59 USD
Massima perdita consecutiva: -106.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
244%
0
0
USD
USD
344
USD
USD
19
100%
63
93%
2%
2.12
3.88
USD
USD
39%
1:500