İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
40 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (9.09%)
En iyi işlem:
7.81 USD
En kötü işlem:
-12.78 USD
Brüt kâr:
104.27 USD (1 901 pips)
Brüt zarar:
-20.94 USD (1 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (52.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.24 USD (19)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
4.49%
Maks. mevduat yükü:
10.98%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
17 (38.64%)
Satış işlemleri:
27 (61.36%)
Kâr faktörü:
4.98
Beklenen getiri:
1.89 USD
Ortalama kâr:
2.61 USD
Ortalama zarar:
-5.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-12.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.78 USD (1)
Aylık büyüme:
11.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.12 USD
Maksimum:
13.12 USD (13.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.83% (12.83 USD)
Varlığa göre:
18.62% (31.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|614
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.81 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
Alpari-MT5
|0.40 × 50
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.47 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 163
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
