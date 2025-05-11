- Crescita
Trade:
44
Profit Trade:
40 (90.90%)
Loss Trade:
4 (9.09%)
Best Trade:
7.81 USD
Worst Trade:
-12.78 USD
Profitto lordo:
104.27 USD (1 901 pips)
Perdita lorda:
-20.94 USD (1 287 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (52.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.24 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
4.49%
Massimo carico di deposito:
10.98%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
17 (38.64%)
Short Trade:
27 (61.36%)
Fattore di profitto:
4.98
Profitto previsto:
1.89 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-5.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.78 USD (1)
Crescita mensile:
16.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.12 USD
Massimale:
13.12 USD (13.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.83% (12.83 USD)
Per equità:
18.62% (31.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|614
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.81 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.24 USD
Massima perdita consecutiva: -12.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
Alpari-MT5
|0.40 × 50
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.47 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 163
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Non ci sono recensioni
