Peter Robert Grange

AI ZeroPoint EURUSD

Peter Robert Grange
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 83%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
40 (90.90%)
Loss Trade:
4 (9.09%)
Best Trade:
7.81 USD
Worst Trade:
-12.78 USD
Profitto lordo:
104.27 USD (1 901 pips)
Perdita lorda:
-20.94 USD (1 287 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (52.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.24 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
4.49%
Massimo carico di deposito:
10.98%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
17 (38.64%)
Short Trade:
27 (61.36%)
Fattore di profitto:
4.98
Profitto previsto:
1.89 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-5.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.78 USD (1)
Crescita mensile:
16.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.12 USD
Massimale:
13.12 USD (13.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.83% (12.83 USD)
Per equità:
18.62% (31.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 83
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 614
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.81 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.24 USD
Massima perdita consecutiva: -12.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Alpari-MT5
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 163
Markets.com-Live
1.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 03:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 02:28
No swaps are charged
2025.08.18 02:28
No swaps are charged
2025.08.18 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 13:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 04:59
No swaps are charged
2025.07.31 04:59
No swaps are charged
2025.07.31 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 08:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI ZeroPoint EURUSD
999USD al mese
83%
0
0
USD
183
USD
18
100%
44
90%
4%
4.97
1.89
USD
19%
1:500
Copia

