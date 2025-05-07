- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
598
Kârla kapanan işlemler:
439 (73.41%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (26.59%)
En iyi işlem:
1 114.69 USD
En kötü işlem:
-427.08 USD
Brüt kâr:
16 582.84 USD (1 016 731 pips)
Brüt zarar:
-9 963.98 USD (418 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (408.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 438.79 USD (21)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.65%
Maks. mevduat yükü:
175.81%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.77
Alış işlemleri:
370 (61.87%)
Satış işlemleri:
228 (38.13%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
11.07 USD
Ortalama kâr:
37.77 USD
Ortalama zarar:
-62.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-103.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-752.72 USD (2)
Aylık büyüme:
47.85%
Yıllık tahmin:
580.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.74 USD
Maksimum:
1 147.75 USD (13.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.84% (1 147.72 USD)
Varlığa göre:
76.81% (6 396.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|132
|BRENT
|71
|TRUMPUSD
|54
|US500
|45
|DOTUSD
|45
|US2000
|43
|CHINA50
|20
|XAGUSD
|20
|VIX
|12
|USTEC
|8
|UK100
|8
|US30
|8
|INTC
|6
|USDCNH
|6
|JP225
|6
|XLI
|5
|XLF
|5
|XLV
|4
|QCOM
|4
|AVGO
|3
|CADCHF
|2
|UNH
|2
|RTX
|2
|LMT
|2
|MA
|2
|JNJ
|2
|GOOGL
|2
|EWZ
|2
|INDA
|2
|AAPL
|2
|MSFT
|2
|XLE
|2
|NVS
|2
|UPS
|2
|CRM
|2
|NVO
|2
|EEM
|2
|SHOP
|2
|CMCSA
|2
|EURUSD
|1
|CVS
|1
|BIDU
|1
|MRK
|1
|AXP
|1
|PG
|1
|VALE
|1
|TSM
|1
|COP
|1
|XLP
|1
|WMT
|1
|PEP
|1
|KO
|1
|AZN
|1
|CAT
|1
|XOM
|1
|AUDNZD
|1
|AMD
|1
|COIN
|1
|SBUX
|1
|MCD
|1
|BRKB
|1
|GS
|1
|HOOD
|1
|XLU
|1
|LRCX
|1
|EURCAD
|1
|RCL
|1
|ABNB
|1
|BK
|1
|JPM
|1
|EURCHF
|1
|ORCL
|1
|ADBE
|1
|JD
|1
|DASH
|1
|ACN
|1
|CSCO
|1
|FAST
|1
|PYPL
|1
|FRANCE40
|1
|WFC
|1
|BAC
|1
|AUDCAD
|1
|ANET
|1
|DELL
|1
|MU
|1
|MCO
|1
|USDJPY
|1
|GE
|1
|GBPUSD
|1
|USDNOK
|1
|NTES
|1
|FXI
|1
|MS
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XTIUSD
|2.4K
|BRENT
|-952
|TRUMPUSD
|581
|US500
|904
|DOTUSD
|475
|US2000
|109
|CHINA50
|172
|XAGUSD
|212
|VIX
|20
|USTEC
|983
|UK100
|-17
|US30
|-508
|INTC
|1.3K
|USDCNH
|5
|JP225
|219
|XLI
|8
|XLF
|-29
|XLV
|36
|QCOM
|189
|AVGO
|-394
|CADCHF
|10
|UNH
|15
|RTX
|42
|LMT
|2
|MA
|39
|JNJ
|-22
|GOOGL
|73
|EWZ
|0
|INDA
|-32
|AAPL
|57
|MSFT
|0
|XLE
|-34
|NVS
|-44
|UPS
|13
|CRM
|-23
|NVO
|260
|EEM
|34
|SHOP
|6
|CMCSA
|-46
|EURUSD
|10
|CVS
|7
|BIDU
|15
|MRK
|13
|AXP
|-19
|PG
|-12
|VALE
|8
|TSM
|-33
|COP
|19
|XLP
|9
|WMT
|0
|PEP
|39
|KO
|-30
|AZN
|1
|CAT
|8
|XOM
|33
|AUDNZD
|10
|AMD
|19
|COIN
|6
|SBUX
|7
|MCD
|8
|BRKB
|13
|GS
|3
|HOOD
|5
|XLU
|-4
|LRCX
|32
|EURCAD
|10
|RCL
|75
|ABNB
|-1
|BK
|19
|JPM
|39
|EURCHF
|10
|ORCL
|-16
|ADBE
|18
|JD
|9
|DASH
|3
|ACN
|2
|CSCO
|11
|FAST
|9
|PYPL
|14
|FRANCE40
|95
|WFC
|18
|BAC
|-8
|AUDCAD
|10
|ANET
|71
|DELL
|-17
|MU
|-21
|MCO
|35
|USDJPY
|11
|GE
|4
|GBPUSD
|10
|USDNOK
|10
|NTES
|32
|FXI
|19
|MS
|-53
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XTIUSD
|-408
|BRENT
|7.1K
|TRUMPUSD
|473
|US500
|180K
|DOTUSD
|1.9K
|US2000
|19K
|CHINA50
|23K
|XAGUSD
|4.2K
|VIX
|426
|USTEC
|214K
|UK100
|-4.9K
|US30
|-206K
|INTC
|789
|USDCNH
|-1.5K
|JP225
|326K
|XLI
|108
|XLF
|-233
|XLV
|476
|QCOM
|3.2K
|AVGO
|-10K
|CADCHF
|802
|UNH
|507
|RTX
|584
|LMT
|155
|MA
|2K
|JNJ
|-405
|GOOGL
|1.3K
|EWZ
|8
|INDA
|-146
|AAPL
|1.2K
|MSFT
|13
|XLE
|-288
|NVS
|-503
|UPS
|142
|CRM
|-495
|NVO
|1.7K
|EEM
|148
|SHOP
|89
|CMCSA
|-143
|EURUSD
|1K
|CVS
|54
|BIDU
|104
|MRK
|120
|AXP
|-625
|PG
|-171
|VALE
|8
|TSM
|-665
|COP
|184
|XLP
|74
|WMT
|5
|PEP
|521
|KO
|-206
|AZN
|9
|CAT
|269
|XOM
|393
|AUDNZD
|1.6K
|AMD
|268
|COIN
|210
|SBUX
|79
|MCD
|256
|BRKB
|537
|GS
|87
|HOOD
|43
|XLU
|-34
|LRCX
|285
|EURCAD
|1.4K
|RCL
|2.5K
|ABNB
|-9
|BK
|192
|JPM
|1.3K
|EURCHF
|766
|ORCL
|-407
|ADBE
|616
|JD
|28
|DASH
|70
|ACN
|95
|CSCO
|62
|FAST
|46
|PYPL
|80
|FRANCE40
|8K
|WFC
|150
|BAC
|-40
|AUDCAD
|1.3K
|ANET
|1K
|DELL
|-207
|MU
|-296
|MCO
|1.5K
|USDJPY
|1.5K
|GE
|145
|GBPUSD
|1K
|USDNOK
|10K
|NTES
|440
|FXI
|75
|MS
|-790
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 114.69 USD
En kötü işlem: -427 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +408.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 2
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 35
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 9
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 316
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
Darwinex-Live
|0.51 × 173
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.69 × 26
|
Exness-MT5Real8
|0.73 × 441
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Alpari-MT5
|0.86 × 66
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.95 × 175
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 7
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
