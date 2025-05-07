SegnaliSezioni
Lyubomyr Leshchyshyn

INVERSION

Lyubomyr Leshchyshyn
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 333%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
598
Profit Trade:
439 (73.41%)
Loss Trade:
159 (26.59%)
Best Trade:
1 114.69 USD
Worst Trade:
-427.08 USD
Profitto lordo:
16 582.84 USD (1 016 731 pips)
Perdita lorda:
-9 963.98 USD (418 450 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (408.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 438.79 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.65%
Massimo carico di deposito:
175.81%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.77
Long Trade:
370 (61.87%)
Short Trade:
228 (38.13%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
11.07 USD
Profitto medio:
37.77 USD
Perdita media:
-62.67 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-103.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-752.72 USD (2)
Crescita mensile:
47.85%
Previsione annuale:
580.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.74 USD
Massimale:
1 147.75 USD (13.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.84% (1 147.72 USD)
Per equità:
76.81% (6 396.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XTIUSD 132
BRENT 71
TRUMPUSD 54
US500 45
DOTUSD 45
US2000 43
CHINA50 20
XAGUSD 20
VIX 12
USTEC 8
UK100 8
US30 8
INTC 6
USDCNH 6
JP225 6
XLI 5
XLF 5
XLV 4
QCOM 4
AVGO 3
CADCHF 2
UNH 2
RTX 2
LMT 2
MA 2
JNJ 2
GOOGL 2
EWZ 2
INDA 2
AAPL 2
MSFT 2
XLE 2
NVS 2
UPS 2
CRM 2
NVO 2
EEM 2
SHOP 2
CMCSA 2
EURUSD 1
CVS 1
BIDU 1
MRK 1
AXP 1
PG 1
VALE 1
TSM 1
COP 1
XLP 1
WMT 1
PEP 1
KO 1
AZN 1
CAT 1
XOM 1
AUDNZD 1
AMD 1
COIN 1
SBUX 1
MCD 1
BRKB 1
GS 1
HOOD 1
XLU 1
LRCX 1
EURCAD 1
RCL 1
ABNB 1
BK 1
JPM 1
EURCHF 1
ORCL 1
ADBE 1
JD 1
DASH 1
ACN 1
CSCO 1
FAST 1
PYPL 1
FRANCE40 1
WFC 1
BAC 1
AUDCAD 1
ANET 1
DELL 1
MU 1
MCO 1
USDJPY 1
GE 1
GBPUSD 1
USDNOK 1
NTES 1
FXI 1
MS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XTIUSD 2.4K
BRENT -952
TRUMPUSD 581
US500 904
DOTUSD 475
US2000 109
CHINA50 172
XAGUSD 212
VIX 20
USTEC 983
UK100 -17
US30 -508
INTC 1.3K
USDCNH 5
JP225 219
XLI 8
XLF -29
XLV 36
QCOM 189
AVGO -394
CADCHF 10
UNH 15
RTX 42
LMT 2
MA 39
JNJ -22
GOOGL 73
EWZ 0
INDA -32
AAPL 57
MSFT 0
XLE -34
NVS -44
UPS 13
CRM -23
NVO 260
EEM 34
SHOP 6
CMCSA -46
EURUSD 10
CVS 7
BIDU 15
MRK 13
AXP -19
PG -12
VALE 8
TSM -33
COP 19
XLP 9
WMT 0
PEP 39
KO -30
AZN 1
CAT 8
XOM 33
AUDNZD 10
AMD 19
COIN 6
SBUX 7
MCD 8
BRKB 13
GS 3
HOOD 5
XLU -4
LRCX 32
EURCAD 10
RCL 75
ABNB -1
BK 19
JPM 39
EURCHF 10
ORCL -16
ADBE 18
JD 9
DASH 3
ACN 2
CSCO 11
FAST 9
PYPL 14
FRANCE40 95
WFC 18
BAC -8
AUDCAD 10
ANET 71
DELL -17
MU -21
MCO 35
USDJPY 11
GE 4
GBPUSD 10
USDNOK 10
NTES 32
FXI 19
MS -53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XTIUSD -408
BRENT 7.1K
TRUMPUSD 473
US500 180K
DOTUSD 1.9K
US2000 19K
CHINA50 23K
XAGUSD 4.2K
VIX 426
USTEC 214K
UK100 -4.9K
US30 -206K
INTC 789
USDCNH -1.5K
JP225 326K
XLI 108
XLF -233
XLV 476
QCOM 3.2K
AVGO -10K
CADCHF 802
UNH 507
RTX 584
LMT 155
MA 2K
JNJ -405
GOOGL 1.3K
EWZ 8
INDA -146
AAPL 1.2K
MSFT 13
XLE -288
NVS -503
UPS 142
CRM -495
NVO 1.7K
EEM 148
SHOP 89
CMCSA -143
EURUSD 1K
CVS 54
BIDU 104
MRK 120
AXP -625
PG -171
VALE 8
TSM -665
COP 184
XLP 74
WMT 5
PEP 521
KO -206
AZN 9
CAT 269
XOM 393
AUDNZD 1.6K
AMD 268
COIN 210
SBUX 79
MCD 256
BRKB 537
GS 87
HOOD 43
XLU -34
LRCX 285
EURCAD 1.4K
RCL 2.5K
ABNB -9
BK 192
JPM 1.3K
EURCHF 766
ORCL -407
ADBE 616
JD 28
DASH 70
ACN 95
CSCO 62
FAST 46
PYPL 80
FRANCE40 8K
WFC 150
BAC -40
AUDCAD 1.3K
ANET 1K
DELL -207
MU -296
MCO 1.5K
USDJPY 1.5K
GE 145
GBPUSD 1K
USDNOK 10K
NTES 440
FXI 75
MS -790
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 114.69 USD
Worst Trade: -427 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +408.64 USD
Massima perdita consecutiva: -103.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RannForex-Server
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.06 × 35
TickmillEU-Live
0.11 × 9
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
VTMarkets-Live
0.36 × 316
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.51 × 173
AronGroups-Server
0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.69 × 26
Exness-MT5Real8
0.73 × 441
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Alpari-MT5
0.86 × 66
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 175
Markets.com-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 7
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
85 più
2025.09.30 11:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 18:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 10:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 10:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 13:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 20:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 18:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 06:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
