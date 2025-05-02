SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Because the Trader 2
Anton Karabeinikov

Because the Trader 2

Anton Karabeinikov
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
InstaFinance-USA.com
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
44 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (15.38%)
En iyi işlem:
14.17 USD
En kötü işlem:
-17.04 USD
Brüt kâr:
122.05 USD (77 959 pips)
Brüt zarar:
-38.48 USD (74 685 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (57.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.53 USD (17)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
90.50%
Maks. mevduat yükü:
0.33%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
2.56
Alış işlemleri:
15 (28.85%)
Satış işlemleri:
37 (71.15%)
Kâr faktörü:
3.17
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-4.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-32.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.66 USD (2)
Aylık büyüme:
0.02%
Yıllık tahmin:
0.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.87 USD
Maksimum:
32.66 USD (0.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.16% (32.66 USD)
Varlığa göre:
0.20% (40.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.fx 13
#SPX 10
GBPCHF.fx 6
AUDNZD.fx 5
EURGBP.fx 3
EURNZD.fx 3
GBPUSD 2
GBPAUD.fx 2
GBPCAD.fx 2
EURNZD 1
EURCHF.fx 1
EURAUD.fx 1
NZDCHF.fx 1
GBPNZD.fx 1
EURCAD.fx 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.fx 27
#SPX -16
GBPCHF.fx 9
AUDNZD.fx 1
EURGBP.fx 20
EURNZD.fx 12
GBPUSD 1
GBPAUD.fx 3
GBPCAD.fx 0
EURNZD 0
EURCHF.fx 9
EURAUD.fx 4
NZDCHF.fx 1
GBPNZD.fx 8
EURCAD.fx 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.fx 6.4K
#SPX -18K
GBPCHF.fx 2.2K
AUDNZD.fx 412
EURGBP.fx 1.4K
EURNZD.fx 2.9K
GBPUSD 74
GBPAUD.fx 4.2K
GBPCAD.fx -100
EURNZD 77
EURCHF.fx 708
EURAUD.fx 568
NZDCHF.fx 64
GBPNZD.fx 1.5K
EURCAD.fx 665
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.17 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +57.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-USA.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 21:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.28 12:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.27 21:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 15:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 15:00
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 12.9% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 19:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 21:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.