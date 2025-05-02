SinyallerBölümler
Kiara Anishka Buhari

GoldQuant

Kiara Anishka Buhari
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
165 (69.32%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (30.67%)
En iyi işlem:
91.62 USD
En kötü işlem:
-209.67 USD
Brüt kâr:
2 880.40 USD (916 460 pips)
Brüt zarar:
-3 124.25 USD (1 094 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (136.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
483.45 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
43.52%
Maks. mevduat yükü:
13.08%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
183 (76.89%)
Satış işlemleri:
55 (23.11%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.02 USD
Ortalama kâr:
17.46 USD
Ortalama zarar:
-42.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-191.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-244.61 USD (3)
Aylık büyüme:
29.27%
Yıllık tahmin:
355.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
728.14 USD
Maksimum:
883.21 USD (40.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.98% (883.21 USD)
Varlığa göre:
14.43% (278.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 184
BTCUSD 37
USDJPY 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -113
BTCUSD -80
USDJPY -51
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -17K
BTCUSD -160K
USDJPY 29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.62 USD
En kötü işlem: -210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +136.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGT-Live
13.33 × 3
GOMarketsMU-Live
13.44 × 16
This is a test account. Please do not copy 
İnceleme yok
2025.07.10 12:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 12:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 02:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.02 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.02 10:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
