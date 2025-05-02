- Crescita
Trade:
238
Profit Trade:
165 (69.32%)
Loss Trade:
73 (30.67%)
Best Trade:
91.62 USD
Worst Trade:
-209.67 USD
Profitto lordo:
2 880.40 USD (916 460 pips)
Perdita lorda:
-3 124.25 USD (1 094 247 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (136.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
483.45 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
43.52%
Massimo carico di deposito:
13.08%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
183 (76.89%)
Short Trade:
55 (23.11%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.02 USD
Profitto medio:
17.46 USD
Perdita media:
-42.80 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-191.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-244.61 USD (3)
Crescita mensile:
23.02%
Previsione annuale:
279.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
728.14 USD
Massimale:
883.21 USD (40.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.98% (883.21 USD)
Per equità:
14.43% (278.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|BTCUSD
|37
|USDJPY
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-113
|BTCUSD
|-80
|USDJPY
|-51
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-17K
|BTCUSD
|-160K
|USDJPY
|29
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.62 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +136.86 USD
Massima perdita consecutiva: -191.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|13.44 × 16
