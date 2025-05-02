SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldQuant
Kiara Anishka Buhari

GoldQuant

Kiara Anishka Buhari
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
165 (69.32%)
Loss Trade:
73 (30.67%)
Best Trade:
91.62 USD
Worst Trade:
-209.67 USD
Profitto lordo:
2 880.40 USD (916 460 pips)
Perdita lorda:
-3 124.25 USD (1 094 247 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (136.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
483.45 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
43.52%
Massimo carico di deposito:
13.08%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
183 (76.89%)
Short Trade:
55 (23.11%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.02 USD
Profitto medio:
17.46 USD
Perdita media:
-42.80 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-191.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-244.61 USD (3)
Crescita mensile:
23.02%
Previsione annuale:
279.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
728.14 USD
Massimale:
883.21 USD (40.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.98% (883.21 USD)
Per equità:
14.43% (278.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 184
BTCUSD 37
USDJPY 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -113
BTCUSD -80
USDJPY -51
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -17K
BTCUSD -160K
USDJPY 29
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.62 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +136.86 USD
Massima perdita consecutiva: -191.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGT-Live
13.33 × 3
GOMarketsMU-Live
13.44 × 16
This is a test account. Please do not copy 
Non ci sono recensioni
2025.07.10 12:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 12:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 02:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.02 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.02 10:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.