İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
118 (82.51%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (17.48%)
En iyi işlem:
49.47 USD
En kötü işlem:
-36.44 USD
Brüt kâr:
232.77 USD (29 364 pips)
Brüt zarar:
-315.18 USD (30 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (12.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.38 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
10.05%
Maks. mevduat yükü:
7.69%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
137 (95.80%)
Satış işlemleri:
6 (4.20%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-0.58 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-12.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-55.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.90 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.13%
Yıllık tahmin:
-38.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
180.22 USD
Maksimum:
180.22 USD (45.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.03% (180.14 USD)
Varlığa göre:
16.77% (44.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-681
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.47 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
