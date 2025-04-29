- Crescita
Trade:
143
Profit Trade:
118 (82.51%)
Loss Trade:
25 (17.48%)
Best Trade:
49.47 USD
Worst Trade:
-36.44 USD
Profitto lordo:
232.77 USD (29 364 pips)
Perdita lorda:
-315.18 USD (30 045 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (12.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.38 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
10.05%
Massimo carico di deposito:
7.69%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
137 (95.80%)
Short Trade:
6 (4.20%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.58 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-12.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-55.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.90 USD (2)
Crescita mensile:
-3.13%
Previsione annuale:
-38.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.22 USD
Massimale:
180.22 USD (45.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.03% (180.14 USD)
Per equità:
16.77% (44.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-82
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-681
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.47 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.90 USD
Massima perdita consecutiva: -55.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
86 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
318
USD
USD
23
100%
143
82%
10%
0.73
-0.58
USD
USD
45%
1:500