Duy Nguyen Nguyen

The Myth F3

Duy Nguyen Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
138 (73.40%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (26.60%)
En iyi işlem:
836.43 USD
En kötü işlem:
-275.30 USD
Brüt kâr:
8 123.10 USD (30 645 pips)
Brüt zarar:
-2 146.08 USD (10 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (294.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 387.14 USD (5)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
98.45%
Maks. mevduat yükü:
5.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.69
Alış işlemleri:
97 (51.60%)
Satış işlemleri:
91 (48.40%)
Kâr faktörü:
3.79
Beklenen getiri:
31.79 USD
Ortalama kâr:
58.86 USD
Ortalama zarar:
-42.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-777.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-777.10 USD (4)
Aylık büyüme:
10.05%
Yıllık tahmin:
122.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
777.10 USD (5.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.27% (777.10 USD)
Varlığa göre:
23.46% (3 417.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD-P 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD-P 6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD-P 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +836.43 USD
En kötü işlem: -275 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +294.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -777.10 USD

