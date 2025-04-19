SinyallerBölümler
Tran Hoang Lan

LanTHE

Tran Hoang Lan
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
FTMO-Server5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 431
Kârla kapanan işlemler:
483 (33.75%)
Zararla kapanan işlemler:
948 (66.25%)
En iyi işlem:
1 365.75 USD
En kötü işlem:
-309.06 USD
Brüt kâr:
78 605.73 USD (300 256 pips)
Brüt zarar:
-79 910.60 USD (319 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 187.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 187.26 USD (13)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
16.03%
Maks. mevduat yükü:
39.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
629 (43.96%)
Satış işlemleri:
802 (56.04%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.91 USD
Ortalama kâr:
162.74 USD
Ortalama zarar:
-84.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 159.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 270.12 USD (14)
Aylık büyüme:
-3.99%
Yıllık tahmin:
-45.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 538.17 USD
Maksimum:
11 683.05 USD (10.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.70% (11 680.80 USD)
Varlığa göre:
0.41% (420.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1159
EURUSD 125
AUDUSD 116
USDJPY 15
BTCUSD 8
GBPUSD 3
USDCAD 2
ETHUSD 2
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3K
EURUSD 2.4K
AUDUSD 1.4K
USDJPY -1.2K
BTCUSD -336
GBPUSD -237
USDCAD -184
ETHUSD -151
USDCHF -35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.2K
EURUSD 1.2K
AUDUSD 1.1K
USDJPY -1.2K
BTCUSD -19K
GBPUSD -228
USDCAD -1K
ETHUSD -7.1K
USDCHF -96
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 365.75 USD
En kötü işlem: -309 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +2 187.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 159.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

nothing
İnceleme yok
2025.09.19 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 12:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 11:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 04:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 03:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
LanTHE
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
99K
USD
27
0%
1 431
33%
16%
0.98
-0.91
USD
11%
1:100
