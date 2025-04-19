SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LanTHE
Tran Hoang Lan

LanTHE

Tran Hoang Lan
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
FTMO-Server5
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 431
Bénéfice trades:
483 (33.75%)
Perte trades:
948 (66.25%)
Meilleure transaction:
1 365.75 USD
Pire transaction:
-309.06 USD
Bénéfice brut:
78 605.73 USD (300 256 pips)
Perte brute:
-79 910.60 USD (319 272 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (2 187.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 187.26 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
16.03%
Charge de dépôt maximale:
39.02%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
629 (43.96%)
Courts trades:
802 (56.04%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.91 USD
Bénéfice moyen:
162.74 USD
Perte moyenne:
-84.29 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-2 159.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 270.12 USD (14)
Croissance mensuelle:
-3.64%
Prévision annuelle:
-44.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 538.17 USD
Maximal:
11 683.05 USD (10.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.70% (11 680.80 USD)
Par fonds propres:
0.41% (420.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1159
EURUSD 125
AUDUSD 116
USDJPY 15
BTCUSD 8
GBPUSD 3
USDCAD 2
ETHUSD 2
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -3K
EURUSD 2.4K
AUDUSD 1.4K
USDJPY -1.2K
BTCUSD -336
GBPUSD -237
USDCAD -184
ETHUSD -151
USDCHF -35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.2K
EURUSD 1.2K
AUDUSD 1.1K
USDJPY -1.2K
BTCUSD -19K
GBPUSD -228
USDCAD -1K
ETHUSD -7.1K
USDCHF -96
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 365.75 USD
Pire transaction: -309 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +2 187.26 USD
Perte consécutive maximale: -2 159.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

nothing
Aucun avis
2025.09.19 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 12:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 11:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 11:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 04:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 03:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LanTHE
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
99K
USD
27
0%
1 431
33%
16%
0.98
-0.91
USD
11%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.