SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wong001
Chu Yip Wong

Wong001

Chu Yip Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
ICMarkets-Live14
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
468
Kârla kapanan işlemler:
320 (68.37%)
Zararla kapanan işlemler:
148 (31.62%)
En iyi işlem:
44.67 USD
En kötü işlem:
-22.22 USD
Brüt kâr:
2 033.96 USD (183 302 pips)
Brüt zarar:
-872.61 USD (100 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (67.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.56 USD (13)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
99.54%
Maks. mevduat yükü:
98.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
22.04
Alış işlemleri:
229 (48.93%)
Satış işlemleri:
239 (51.07%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
6.36 USD
Ortalama zarar:
-5.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-52.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.69 USD (5)
Aylık büyüme:
3.67%
Yıllık tahmin:
44.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
52.69 USD (1.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.38% (42.54 USD)
Varlığa göre:
13.70% (493.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD.a 62
EURNZD.a 56
EURCAD.a 51
CADJPY.a 51
USDCAD.a 35
USDJPY.a 31
CHFJPY.a 28
AUDJPY.a 22
AUDCAD.a 20
EURJPY.a 20
GBPCAD.a 19
GBPNZD.a 18
GBPAUD.a 16
NZDJPY.a 14
NZDCAD.a 9
AUDNZD.a 9
EURGBP.a 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD.a 161
EURNZD.a 145
EURCAD.a 141
CADJPY.a 136
USDCAD.a 86
USDJPY.a 78
CHFJPY.a 49
AUDJPY.a 60
AUDCAD.a 58
EURJPY.a 49
GBPCAD.a 36
GBPNZD.a 45
GBPAUD.a 33
NZDJPY.a 35
NZDCAD.a 17
AUDNZD.a 21
EURGBP.a 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD.a 9.9K
EURNZD.a 14K
EURCAD.a 10K
CADJPY.a 12K
USDCAD.a 6.3K
USDJPY.a 6K
CHFJPY.a -4.5K
AUDJPY.a 7K
AUDCAD.a 6.5K
EURJPY.a 4.8K
GBPCAD.a 1.1K
GBPNZD.a 3.9K
GBPAUD.a 1.2K
NZDJPY.a 3.6K
NZDCAD.a -721
AUDNZD.a 2.1K
EURGBP.a 6
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.67 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +67.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.15 10:58
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 08:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.16 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.10 21:13
Share of trading days is too low
2025.04.10 21:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.10 20:09
Share of trading days is too low
2025.04.10 20:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.10 03:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 03:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 03:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.10 03:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 03:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wong001
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
3.6K
USD
24
100%
468
68%
100%
2.33
2.48
USD
14%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.