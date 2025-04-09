- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
225
Kârla kapanan işlemler:
189 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (16.00%)
En iyi işlem:
575.99 GBP
En kötü işlem:
-147.66 GBP
Brüt kâr:
7 088.68 GBP (18 760 pips)
Brüt zarar:
-833.15 GBP (7 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (3 324.00 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
3 324.00 GBP (58)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
98.67%
Maks. mevduat yükü:
102.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
22.96
Alış işlemleri:
188 (83.56%)
Satış işlemleri:
37 (16.44%)
Kâr faktörü:
8.51
Beklenen getiri:
27.80 GBP
Ortalama kâr:
37.51 GBP
Ortalama zarar:
-23.14 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-62.70 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-147.66 GBP (1)
Aylık büyüme:
2.57%
Yıllık tahmin:
31.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
199.23 GBP
Maksimum:
272.51 GBP (4.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.93% (258.01 GBP)
Varlığa göre:
23.46% (2 211.57 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AAL.US
|117
|XRX.US
|28
|BYND.US
|18
|NatGas
|9
|Copper
|8
|EURUSD
|8
|UK100
|7
|EURGBP
|7
|US2000
|6
|Gasoline
|5
|SpotBrent
|4
|GER40
|4
|XAUUSD
|1
|NAS100
|1
|AMC.US
|1
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AAL.US
|7.4K
|XRX.US
|268
|BYND.US
|454
|NatGas
|-7
|Copper
|-24
|EURUSD
|-91
|UK100
|55
|EURGBP
|45
|US2000
|-16
|Gasoline
|-7
|SpotBrent
|0
|GER40
|8
|XAUUSD
|0
|NAS100
|0
|AMC.US
|7
|US500
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AAL.US
|8.4K
|XRX.US
|378
|BYND.US
|225
|NatGas
|-94
|Copper
|-1.3K
|EURUSD
|-146
|UK100
|2.1K
|EURGBP
|132
|US2000
|604
|Gasoline
|318
|SpotBrent
|1
|GER40
|759
|XAUUSD
|46
|NAS100
|-15
|AMC.US
|18
|US500
|29
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
RoboForex-Pro
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.33 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Every trade is controlled and monitored by me for extra income with low risk.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
97%
0
0
USD
USD
13K
GBP
GBP
24
0%
225
84%
99%
8.50
27.80
GBP
GBP
23%
1:30