Sinyaller / MetaTrader 5 / Under the dome
Vladimir Masurski

Under the dome

Vladimir Masurski
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 97%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
225
Kârla kapanan işlemler:
189 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (16.00%)
En iyi işlem:
575.99 GBP
En kötü işlem:
-147.66 GBP
Brüt kâr:
7 088.68 GBP (18 760 pips)
Brüt zarar:
-833.15 GBP (7 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (3 324.00 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
3 324.00 GBP (58)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
98.67%
Maks. mevduat yükü:
102.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
22.96
Alış işlemleri:
188 (83.56%)
Satış işlemleri:
37 (16.44%)
Kâr faktörü:
8.51
Beklenen getiri:
27.80 GBP
Ortalama kâr:
37.51 GBP
Ortalama zarar:
-23.14 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-62.70 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-147.66 GBP (1)
Aylık büyüme:
2.57%
Yıllık tahmin:
31.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
199.23 GBP
Maksimum:
272.51 GBP (4.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.93% (258.01 GBP)
Varlığa göre:
23.46% (2 211.57 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AAL.US 117
XRX.US 28
BYND.US 18
NatGas 9
Copper 8
EURUSD 8
UK100 7
EURGBP 7
US2000 6
Gasoline 5
SpotBrent 4
GER40 4
XAUUSD 1
NAS100 1
AMC.US 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AAL.US 7.4K
XRX.US 268
BYND.US 454
NatGas -7
Copper -24
EURUSD -91
UK100 55
EURGBP 45
US2000 -16
Gasoline -7
SpotBrent 0
GER40 8
XAUUSD 0
NAS100 0
AMC.US 7
US500 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AAL.US 8.4K
XRX.US 378
BYND.US 225
NatGas -94
Copper -1.3K
EURUSD -146
UK100 2.1K
EURGBP 132
US2000 604
Gasoline 318
SpotBrent 1
GER40 759
XAUUSD 46
NAS100 -15
AMC.US 18
US500 29
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +575.99 GBP
En kötü işlem: -148 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 324.00 GBP
Maksimum ardışık zarar: -62.70 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.33 × 6
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
RoboForex-Pro
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
9.33 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Every trade is controlled and monitored by me for extra income with low risk.
İnceleme yok
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 22:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 08:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 14:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 09:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.10 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.10 05:40
Share of trading days is too low
2025.04.10 05:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.10 05:40
High risk of negative slippage when copying deals
