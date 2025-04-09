- Crescita
Trade:
225
Profit Trade:
189 (84.00%)
Loss Trade:
36 (16.00%)
Best Trade:
575.99 GBP
Worst Trade:
-147.66 GBP
Profitto lordo:
7 088.68 GBP (18 760 pips)
Perdita lorda:
-833.15 GBP (7 340 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (3 324.00 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
3 324.00 GBP (58)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
102.25%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
22.96
Long Trade:
188 (83.56%)
Short Trade:
37 (16.44%)
Fattore di profitto:
8.51
Profitto previsto:
27.80 GBP
Profitto medio:
37.51 GBP
Perdita media:
-23.14 GBP
Massime perdite consecutive:
8 (-62.70 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-147.66 GBP (1)
Crescita mensile:
2.57%
Previsione annuale:
31.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
199.23 GBP
Massimale:
272.51 GBP (4.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.93% (258.01 GBP)
Per equità:
23.46% (2 211.57 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AAL.US
|117
|XRX.US
|28
|BYND.US
|18
|NatGas
|9
|Copper
|8
|EURUSD
|8
|UK100
|7
|EURGBP
|7
|US2000
|6
|Gasoline
|5
|SpotBrent
|4
|GER40
|4
|XAUUSD
|1
|NAS100
|1
|AMC.US
|1
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AAL.US
|7.4K
|XRX.US
|268
|BYND.US
|454
|NatGas
|-7
|Copper
|-24
|EURUSD
|-91
|UK100
|55
|EURGBP
|45
|US2000
|-16
|Gasoline
|-7
|SpotBrent
|0
|GER40
|8
|XAUUSD
|0
|NAS100
|0
|AMC.US
|7
|US500
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AAL.US
|8.4K
|XRX.US
|378
|BYND.US
|225
|NatGas
|-94
|Copper
|-1.3K
|EURUSD
|-146
|UK100
|2.1K
|EURGBP
|132
|US2000
|604
|Gasoline
|318
|SpotBrent
|1
|GER40
|759
|XAUUSD
|46
|NAS100
|-15
|AMC.US
|18
|US500
|29
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
RoboForex-Pro
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.33 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Every trade is controlled and monitored by me for extra income with low risk.
