Vladimir Masurski

Under the dome

Vladimir Masurski
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 97%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
189 (84.00%)
Loss Trade:
36 (16.00%)
Best Trade:
575.99 GBP
Worst Trade:
-147.66 GBP
Profitto lordo:
7 088.68 GBP (18 760 pips)
Perdita lorda:
-833.15 GBP (7 340 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (3 324.00 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
3 324.00 GBP (58)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
102.25%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
22.96
Long Trade:
188 (83.56%)
Short Trade:
37 (16.44%)
Fattore di profitto:
8.51
Profitto previsto:
27.80 GBP
Profitto medio:
37.51 GBP
Perdita media:
-23.14 GBP
Massime perdite consecutive:
8 (-62.70 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-147.66 GBP (1)
Crescita mensile:
2.57%
Previsione annuale:
31.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
199.23 GBP
Massimale:
272.51 GBP (4.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.93% (258.01 GBP)
Per equità:
23.46% (2 211.57 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AAL.US 117
XRX.US 28
BYND.US 18
NatGas 9
Copper 8
EURUSD 8
UK100 7
EURGBP 7
US2000 6
Gasoline 5
SpotBrent 4
GER40 4
XAUUSD 1
NAS100 1
AMC.US 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AAL.US 7.4K
XRX.US 268
BYND.US 454
NatGas -7
Copper -24
EURUSD -91
UK100 55
EURGBP 45
US2000 -16
Gasoline -7
SpotBrent 0
GER40 8
XAUUSD 0
NAS100 0
AMC.US 7
US500 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AAL.US 8.4K
XRX.US 378
BYND.US 225
NatGas -94
Copper -1.3K
EURUSD -146
UK100 2.1K
EURGBP 132
US2000 604
Gasoline 318
SpotBrent 1
GER40 759
XAUUSD 46
NAS100 -15
AMC.US 18
US500 29
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +575.99 GBP
Worst Trade: -148 GBP
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 324.00 GBP
Massima perdita consecutiva: -62.70 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.33 × 6
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
RoboForex-Pro
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
9.33 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Every trade is controlled and monitored by me for extra income with low risk.
Non ci sono recensioni
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 22:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 08:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 14:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 19:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 09:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.10 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.10 05:40
Share of trading days is too low
2025.04.10 05:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.10 05:40
High risk of negative slippage when copying deals
