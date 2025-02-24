SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HiLo Mid risk
Patrick Moeller Funch

HiLo Mid risk

Patrick Moeller Funch
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
182 (65.94%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (34.06%)
En iyi işlem:
139.23 USD
En kötü işlem:
-128.56 USD
Brüt kâr:
3 123.45 USD (995 570 pips)
Brüt zarar:
-2 851.74 USD (989 885 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (140.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.24 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
10.97%
Maks. mevduat yükü:
20.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
140 (50.72%)
Satış işlemleri:
136 (49.28%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
17.16 USD
Ortalama zarar:
-30.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-315.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-315.79 USD (5)
Aylık büyüme:
3.33%
Yıllık tahmin:
40.41%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
403.57 USD
Maksimum:
491.80 USD (15.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.92% (491.80 USD)
Varlığa göre:
6.96% (215.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 167
USTEC 63
JP225 30
XAUUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 739
USTEC -166
JP225 -123
XAUUSD -179
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 184K
USTEC -85K
JP225 -92K
XAUUSD -1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +139.23 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +140.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -315.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 11:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.06 19:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.26 18:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.24 14:55
Share of trading days is too low
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.24 10:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 10:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 10:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.24 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.24 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HiLo Mid risk
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
3.3K
USD
31
96%
276
65%
11%
1.09
0.98
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.