Trade:
276
Profit Trade:
182 (65.94%)
Loss Trade:
94 (34.06%)
Best Trade:
139.23 USD
Worst Trade:
-128.56 USD
Profitto lordo:
3 123.45 USD (995 570 pips)
Perdita lorda:
-2 851.74 USD (989 885 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (140.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.24 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
10.97%
Massimo carico di deposito:
20.45%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
140 (50.72%)
Short Trade:
136 (49.28%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
17.16 USD
Perdita media:
-30.34 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-315.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-315.79 USD (5)
Crescita mensile:
4.87%
Previsione annuale:
59.09%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
403.57 USD
Massimale:
491.80 USD (15.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.92% (491.80 USD)
Per equità:
6.96% (215.67 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|167
|USTEC
|63
|JP225
|30
|XAUUSD
|16
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|739
|USTEC
|-166
|JP225
|-123
|XAUUSD
|-179
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|184K
|USTEC
|-85K
|JP225
|-92K
|XAUUSD
|-1.9K
Best Trade: +139.23 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +140.09 USD
Massima perdita consecutiva: -315.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
