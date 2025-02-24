SegnaliSezioni
Patrick Moeller Funch

HiLo Mid risk

Patrick Moeller Funch
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
182 (65.94%)
Loss Trade:
94 (34.06%)
Best Trade:
139.23 USD
Worst Trade:
-128.56 USD
Profitto lordo:
3 123.45 USD (995 570 pips)
Perdita lorda:
-2 851.74 USD (989 885 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (140.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.24 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
10.97%
Massimo carico di deposito:
20.45%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
140 (50.72%)
Short Trade:
136 (49.28%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
17.16 USD
Perdita media:
-30.34 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-315.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-315.79 USD (5)
Crescita mensile:
4.87%
Previsione annuale:
59.09%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
403.57 USD
Massimale:
491.80 USD (15.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.92% (491.80 USD)
Per equità:
6.96% (215.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 167
USTEC 63
JP225 30
XAUUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 739
USTEC -166
JP225 -123
XAUUSD -179
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 184K
USTEC -85K
JP225 -92K
XAUUSD -1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +139.23 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +140.09 USD
Massima perdita consecutiva: -315.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Non ci sono recensioni
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 11:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.06 19:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.26 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.26 18:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.24 14:55
Share of trading days is too low
2025.02.24 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.24 10:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 10:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 10:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.24 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.24 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HiLo Mid risk
30USD al mese
9%
0
0
USD
3.3K
USD
31
96%
276
65%
11%
1.09
0.98
USD
16%
1:500
Copia

